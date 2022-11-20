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世足賽／一日球迷必看！ 世足十大天菜征服觀眾

世界日報／ 綜合報導

每屆世界盃足球賽吸睛，收視遙遙領先，專業球迷看球，是出於對足球的狂熱，但也有「一日球迷」，緊盯綠茵場只有一個原因：四年一遇舔屏看帥哥。以下盤點2022世足奔跑的賀爾蒙，他們用球技征服一半粉絲，用顏值征服另一半觀眾。

烏拉圭 努內斯

身高187公分的努涅斯（Darwin Nunez）現年23歲，是烏拉圭國腳，目前效力於英超利物浦。努涅斯有著很強的加速爆發力，以及左右腳和頭球射門能力，射門力量驚人。他高大魁梧，有良好盤帶技術，平衡的傳球功夫，禁區外得分也不弱。

英格蘭 芒特

英格蘭23歲的芒特（MasonMount）目前效力於英超切爾西，顏值了得，實力相當。他從小就熱愛足球，2019年與切爾西簽了5年合約，同年首次入選了英格蘭國家隊。今年是他第一次參加世足賽，這個帥氣的小哥目前單身。

德國 萊昂格雷茨卡

德國號稱男模隊，1995年出生的格雷茨卡(Leon Goretzka)身高189公分，在球場上負責中場，27歲的他已經今年是第三次出戰世界盃。

西班牙 加維

西班牙18歲中場小將加維（Pablo Gavi）身高173公分，擁有可愛的笑容，目前效力於西甲巴塞隆納，ESPN球評稱讚他的球技媲美伊涅斯塔。他2021首次披上國家隊戰袍，是西班牙國家隊有史以來最年輕的球員。

西班牙 特拉普

德國隊門將凱文特拉普（Kevin Trapp）身高189公分，擁有六塊腹肌， 褪去球衣， 私下的他更是時尚界的寵兒，Instagram追蹤人數高達179萬人。

葡萄牙 席爾瓦

今年26歲的安德烈席爾瓦（Andre Silva）身高185公分，目前在德甲踢球，也是是葡萄牙國家隊前鋒。外型陽光帥氣，今年是他二度參加世足賽。

阿根廷 迪巴拉

28歲阿根廷明星前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）有著多國混血血統，笑容有一些痞，從18歲成為職業足球員後，即備受關注。今年是他第二次參加世足賽，也是最後一次能與梅西踢世界盃了。

伊朗 米拉德穆罕默德

米拉德穆罕默德（Milad Mohammadi）是伊朗國家隊後衛，英俊的外貌吸引一票女粉與廠商代言，不過他對當廣告模特兒完全沒興趣，曾透露運動員必須專注於在球場上踢球，「無法想像我成為模特兒，絕對不是。」

伊朗 賈漢巴克希

伊朗隊長賈漢巴克希（Alireza Jahanbakhsh）是第三次參加世界盃。本屆將是伊朗隊史第6次參賽，期望能突破小組賽魔咒。

德國 哈弗茨

23歲的哈弗茨（Kai Havertz）身高189公分，他2018年首次代表國家隊替補上場，成為第一位在1999年出生的德國國家隊球員。

世足球星 卡達世足

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