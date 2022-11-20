世足賽／卡達「諸神黃昏」 3傳奇與5球星恐是世界盃最後一舞

卡達世界盃也代表著一個時代謝幕，包括葡萄牙名將C羅（Cristiano Ronaldo）、阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）與巴西主力內馬爾（Neymar）三位主宰足壇10年的傳奇，都有高機率是最後一屆。而「C梅」兩位當代足球巨星誰能真正圓夢為國捧金盃？或許更需要的是「運氣」。而除了上述三人外，還有一票球星將在卡達留下最後的世足身影。「諸神黃昏」應該是這屆世界盃最恰當的主題之一，球迷且看且珍惜。

梅西

今年35歲的梅西2006年首度在世界盃亮相，出場19次，打入6球，送出5次助攻獲，率領阿根廷拿過一次亞軍、個人奪得1次世界盃金球獎。卡達會是他第5度在世界盃賽場露面。他早前表示，卡達「肯定」會是他職業生涯最後一場世足賽，「我覺得自己身體狀態很好，今年我能夠有非常好的季前情況。對於世界盃，有焦慮、有緊張。我們等不及開賽了。」梅西目前6顆世足進球都是在小組賽階段。

C羅

卡達是C羅第五度出戰世界盃，今年37歲的他雖然身體狀況依舊保持高強度，3月被問到今年會否是最後一次參加世足時，一席「這得由我做主、輪不到別人決定」說得豪情萬丈，球迷仍懷疑他四年後能否在世界盃保持巔峰、馳騁球場。C羅2006年在德國世界盃初登場，16年過去，依然是葡萄牙的精神領袖。不過C羅在世界盃一展身手前，卻與所屬球隊曼聯鬧僵，甚至擅自離場。ESPN爆料，C羅若想在世界盃上有所表現，必須要在之前有更多上場比賽的紀錄，但現實狀況卻是沒有球隊想接手，就算曼聯可以無條件轉出他。

內馬爾

森巴軍團首席大將內馬爾才3 0歲，但因近年身心不時出現狀況，很難講這回不是他最後一次世足賽。他去年時就說「我不確定是否仍有足夠的意志力踢球，我將以最後一次參賽的態度拚戰」。2014年世界盃在巴西，當時內馬爾在家鄉父老面前踢進4球，卻受背傷所困，之後4強賽巴西以7：1慘敗給宿敵德國。4年後2018年世足賽在俄羅斯，巴西則是在8強賽就被比利時給淘汰。兩次世界盃讓內馬爾在巴西歷來的得分榜排名，僅次於足球傳奇比利（Pele）。

莫德里奇

7歲的莫德里奇（Luka Modric）在紀錄片證實卡達將是他最後一屆世界盃：「我已經到了一定年紀了。」談到上屆世足他率克國首度殺進冠軍戰，卻敗給法國，莫德里奇說：「我到現在還想著那場比賽，它仍然影響著我。」

萊萬多夫斯基

34歲的萊萬（RobertLewandowski）代表波蘭國家隊出戰了132場比賽。這位2021年金球獎「年度最佳前鋒」儘管馳騁歐洲，但也只踢過3場世足會內賽。今年波蘭與阿根廷同分在C組，萊萬與梅西對決，值得期待。

蘇亞雷斯

2010年南非，他是「手球爭議者」；2014年巴西，他是「瘋狂食人魔」，烏拉圭35歲前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）為國家隊出戰了132場比賽，貢獻68顆球，卡達對他和卡瓦尼（Edinson Cavani）都可能是最後一屆世界盃，球迷期盼烏拉圭雙星能一起畫上完美句號。

本澤馬

法國3 4 歲球星本澤馬(Karim Benzema) 今年是金球獎得主。本屆法國想挑戰自1962年的巴西以來，第一支成功衛冕世界盃冠軍的國家，但他們得要先想辦法通過小組賽。

穆勒

穆勒(Thomas Muller)在世界盃踢進10球，是現役球員中表現最優秀的。以他目前33歲的年紀，下一屆會不會踢很難說，但有機會在卡達挑戰世界盃「最高得分手」紀錄。