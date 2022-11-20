世足賽／卡達建造7全新場館+大翻新1球場 8場地內外各有特色

第22屆世界盃足球賽將於2022年11月在卡達舉行，卯足全力籌辦的卡達將建造7個全新場館，大規模翻新1個場館。這8個場館，距離首都杜哈皆不到一小時路程。卡達夏季酷熱，氣溫常飆至攝氏40度高溫上下，世界盃足球賽進行時，場館將採用氣候控制技術，來應對炎熱氣候。以下就讓我們來看看這8個場館「外在到內在」有哪些獨特之處：

盧賽爾球場

斥資7.6億美元 可容納：86000人

特色：

1.由英國 Foster + Partners 建築事務所設計，體育場的外形輪廓受到阿拉伯人傳統的飯碗餐具啟發，紋樣設計的靈感來源於伊斯蘭黃金時代的家具。

2.球場直徑達到了310米，使用的鋼結構重量超過3萬噸，一共有48根傾斜的支柱，框架由24個V字形支架組成。

3.將是開幕戰及決賽場地

哈里發國際體育場

翻新擁5萬座位 可容納：48000人

特色：

1.體育場在2006年亞洲運動會前重新裝修設計，將座位從2萬個擴充到5萬個。體育場外觀猶如半張口的貝殼，西側搭建了一個頂棚，東側則設計有一個大平台，

2.這座體育場採用先進的散熱技術，讓球員和球迷都能處在理想的溫度下；其他現代化特色包括具代表性的雙拱形外部結構。

3.體育場最高點高達330英呎（100 公尺）可仰望毗鄰體育場、高980英呎（300公尺）的阿爾發塔（Aspire Tower）。

阿爾拜特體育場

設計仿游牧帳篷 可容納：60000人

特色：

1.位於豪爾市，是準決賽的主辦場地。距離杜哈60公里，是最不容易抵達的體育場之一。

2. 設計仿效貝都因人帳篷的造型。貝都因人是游牧民族，數百年來生活在阿拉伯世界，逐水草而居。

南部體育場

屋頂可伸縮防暑 可容納：40000人

特色：

1.耗資約5.7億美元。

2.採用未來主義風格，造型構思行駛在阿拉伯半島的珍珠漁船船身為靈感設計。

3.創新的冷卻系統和可伸縮屋頂意味著體育場將全年使用，世界盃足球賽後上層看台將被拆除用於慈善捐贈。

教育城體育場

外立面沙漠鑽石 可容納：45350人

特色：

1.體育場的外立面用一系列的三角形組成鑽石狀的複雜幾何圖案，別稱「沙漠鑽石」。白天隨太陽光反射不同色彩。夜間，照明裝置提供不同顏色燈光效果。

2.體育場內裝有製冷設施。

賴揚體育場

坐落在傳統城市 可容納：21282人

特色：

1.最引人注目的是發光外牆，由代表該國不同方面的圖案組成。

2.賴揚是卡達最傳統也最具歷史性的城市之一，遊客可在此一探卡達深厚的文化淵源。

圖瑪瑪體育場

賽事後改建酒店 可容納：40000人

特色：

1.外型以阿拉伯男子穿戴傳統編織帽為發想，外牆有菱形與圓形組成編織圖案。

2.賽事之後，上層看台位置將改建為酒店和運動醫學門診部。外圍將設籃球、排球、手球、游泳、跑步和自行車場地。

974體育場

貨櫃箱組裝而成 可容納：40000人

特色：

1.首次使用貨櫃模組化理念建設的大型體育場館，場館由貨櫃模組組合而成，共有七層，由974個貨櫃箱所組裝而成。

2.名叫974體育場，是因974是卡達國際電話的區號。