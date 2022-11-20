世足賽／預測五大奪冠熱門 誰有望穿金靴？
2022卡達世界盃11月20日開踢，對於全世界足球迷來說，可說是四年一次的狂歡盛宴。8組32隊將在這個中東國家廝殺，為最終的金盃而戰，今年的金盃會被哪個球隊抱走？是已經拿了五次冠軍的巴西？還是上屆冠軍法國？或是梅西最後征戰的阿根廷？進球王又會是誰？誰可以穿走本屆金靴？以下選出五大熱門奪冠球隊、以及預測穿金靴五大人選！
五大熱門奪冠球隊
巴西
拿過5次金盃
FIFA排名：1
奪冠賠率：+450
巴西可說是本屆最被看好的球隊，球門前有明星門將艾利森（Alisson）坐鎮，以及中場的卡塞米羅（Casemiro）到前線的內馬爾（Neymar），可建構堅強實力。由於熱刺前鋒理查利森（Richarlison）在開賽前一個月受傷，狀態不明，兵工廠前鋒熱蘇斯（Gabriel Jesus）可能得扛更多責任。而在2022年，巴西國家隊在各項賽事還未輸過球。
法國
2018年冠軍
FIFA排名：3
奪冠賠率：+600
上屆冠軍法國依舊是本屆奪冠
熱門之一， 班底姆巴佩（Kylian Mbappé） 和格列茲曼（Antoine Griezmann）等人仍在當打之年，前鋒線上還有吉魯（Oliver Giroud）和本澤馬（Karim Benzema），後防線上則是以瓦拉內（Raphael Varane）為骨幹。不過，中場大將博格巴（Paul Pogba）、坎特（N’Golo Kanté）因傷缺陣，考驗板凳深度。
比利時
2018年季軍
FIFA排名：2
奪冠賠率：+1200
比利時上屆以第三名作收，奪下隊史最佳成績。如今比利時依舊以皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、邊路好手阿札爾（Eden Hazard）和進攻中場德布勞內（Kevin De
B ruyne）為核心，但陣中也有年輕好手，年僅21歲的德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）能兼任中場與前鋒；22歲前鋒奧彭達（LoïsOpenda）也擁有強大突圍能力。
阿根廷
兩屆冠軍
FIFA排名：4
奪冠賠率：+800
阿根廷在2014年決賽遭到德國隊絕殺，成為球迷心中永遠的痛。時間過去，天王梅西（Lionel Messi）也已35歲，賽前已表明這是他最後一次世界盃，相信全隊上下都會拚盡全力幫助老大哥圓夢。不過，迪巴拉（Paulo Dybala）和迪馬利亞（Angel Di Maria）兩位大將也有傷，前景可說是樂觀中帶著悲觀。
五大金靴熱門人選
凱恩
‧世界盃6個進球數
‧3次獲得英超金靴獎
‧2018年世界盃金靴
‧2次獲英格蘭年度最佳球員
姆巴佩
‧世界盃4個進球數
‧2022年ESPY年度全球最佳男足運動員
‧入圍2019年勞倫斯世界體育獎最佳男運動員獎
‧2018俄羅斯世界盃冠軍
C羅
‧世界盃7個進球數
‧5座金球獎
‧5次世界足球先生
‧4座歐洲金靴獎
梅西
‧世界盃6個進球數
‧7座金球獎
‧6次世界足球先生
‧6座歐冠金靴
本澤馬
‧世界盃3個進球數
‧2022年金球獎得主
‧歐冠進球榜排名第4位
‧上季歐冠、西甲金靴
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