世足賽／多位明星都婉拒抵制卡達 開幕式表演明星仍未知

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
多位全球知名演藝明星都拒絕在開幕式表演，誰是本屆世足開幕式登場表演嘉賓至今仍不明。 美聯社
多位全球知名演藝明星都拒絕在開幕式表演，誰是本屆世足開幕式登場表演嘉賓至今仍不明。 美聯社

2022卡達世界盃足球賽再過兩天開賽，但好幾名全球知名演藝明星都拒絕在開幕式表演，誰是本屆世足開幕式登場表演嘉賓至今仍不明。

法新社報導，韓國男子天團「防彈少年團」（BTS）成員Jungkook田柾國據傳已於18日抵卡達，很有可能屆時登台獻唱；上屆在莫斯科為俄羅斯世足登場表演的英國歌手羅比威廉斯（RobbieWilliams），也是可能人選。

卡達因人權不佳、尤其未充分保障LGBT（女同性戀Lesbian、男同性戀Gay、雙性戀Bisexual與跨性人士Transgender）權益，籌辦本次世足期間備受批評，好幾位演藝界重量級明星也都早早拒絕赴卡達登台。

搖滾傳奇歌手洛史都華（Rod Stewart）告訴泰晤士報，15個月前就有人開價超過100萬美元請他在卡達世足開幕式演出，被他一口回絕。

77歲的洛史都華說：「我推掉了，去那邊絕非正確之舉。」還說他是基於尊重基本人權才做此決定。

擁有大批LGBT粉絲的27歲流行樂壇當紅英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa），先前也被點名可能為卡達世足演出，但她在IG向8700萬名追蹤者闢謠。

她寫道「我不會前往演出，也沒參與任何到卡達表演的協商。我期待在卡達實現所有保障人權的誓言並贏得大家的人心後，到卡達一趟。」

唱紅2010南非世足歌曲、也在2014巴西世足表演的流行樂天后夏奇拉（Shakira）同樣確定缺席卡達世足。她的團隊告訴西班牙媒體，稱夏奇拉不會到卡達表演，但沒給具體理由。夏奇拉的夫婿是西班牙足球後衛球星比克（Gerard Pique）。

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