世足賽／梅西最後一舞 拼首冠外3大紀錄待他打破

卡達世界盃讓眾人興奮，卻也感到時光流逝，特別是喜愛的球星即將告別這大舞台，像是今年第五度參賽的阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi），早在先前就說過這將是他最後一次代表國家隊出賽，而他除了力拼個人首冠，還有三大紀錄等著他打破。

已經35歲的梅西，世界盃初登場是2006年，當時年僅19歲的他就代表國家隊出賽。2011年起梅西成為阿根廷隊長，並在2014帶隊闖入世足決賽，可惜敗給德國屈居亞軍，也是最靠近大力神盃的一次，2018年則在16強對陣法國時倒下。今年將是他第五次參與世界盃，成為南美洲第一人，並且將和C羅一起在本屆攜手追上前輩並列史上最多。

除了參與世界盃次數外，還有3大隊史紀錄等著梅西打破，首先最簡單的就是出賽數，目前累積19場的梅西只要再出賽3場，就能超越馬拉杜納所保持的21場紀錄，預期小組賽結束就能獨居第一。

而第二目標是助攻數，目前累積5次的梅西只要再完成4次助攻，就能擠下馬拉杜納的8次成隊史助攻王。而最難的非進球數莫屬，梅西在前四屆世足僅累積6顆進球，前方還有傳奇馬拉杜納（Diego Maradona）的8顆、及戰神巴迪斯圖搭（Gabriel Batistuta）的10顆要追趕，得在單屆踢進5球才有機會超車。

只要阿根廷本屆走得夠遠，梅西就有機會締造三項隊史紀錄，好消息是他們本屆被外界看好是奪冠熱門，若能一圓冠軍美夢，梅西就能完成生涯最後的榮耀拼圖，完美的從國家隊引退。