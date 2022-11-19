世足賽／4年後是否再戰 萊萬多夫斯基：把這屆當最後一次

現年34歲的波蘭進球機器萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），本屆世界盃是他第二次率領波蘭闖進會內賽，他在國內行前記者會被問到是否願意4年後再戰一回，他表示會將這次當作最後一屆來踢，不過也沒有把話說死，2026不排除再度代表波蘭參賽。

曾在2020及2021連續2年拿下世界足球先生的萊萬，儘管尚未在世界盃進球，但是在職業隊或國家隊都是絕對的第一進攻選擇，本季在巴塞隆那出場19場就進18球，波蘭今年能走多遠還是得靠他的發揮。

為了避開卡達夏季高溫，世足首次在12月開踢，但事實上當地還是偏炎熱，被問到是否會受到高溫影響時，萊萬表示自己過去就曾造訪過首都杜哈，對環境不陌生，並且說道：「相較上屆俄羅斯讓人不適的天氣，這裡其實好多了。」

至於已經34歲邁入老將的萊萬是否為世界盃最後一舞，他也在記者會上回應，為4年後再戰留伏筆：「我不確定這是不是我的最後一屆，但我會當成最後一次準備，不過我自己覺得身體狀態4年後應該還能再

參賽。」

本屆世界盃與阿根廷、墨西哥、突尼西亞一組的波蘭，最近一場友誼賽以1:0擊敗智利，總教練米赫涅維契 （Czesław Michniewicz）表示這場比賽的11人名單將被納入首戰與墨西哥交手的參考，但先發11人預計當天才會出來。