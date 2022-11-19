世足賽／波蘭足球隊征戰世界盃 政府派F-16戰機護送惹議

卡達世界盃足球開幕在即，波蘭政府特地派出F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，但此舉引發批評者質疑為何要動用軍事資源。

法新社報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天上公共廣播電台，為昨天派F-16護送國家代表隊飛機飛越波蘭領空的決定辯護。他表示：「這是好兆頭，展現對我們球員的支持。」

布拉查克昨天曾推文指出：「我們的球員已經在前往卡達參加世界杯的路上。他們正被F-16護送到邊境。祝們你好運。」

他還推文附上一張圖片，顯示國家隊搭乘的飛機旁飛著一架F-16。他還說，這次護航只是定期飛行員訓練。

一枚飛彈15日落入波蘭境內，炸死兩人。波蘭派F-16護送國家足球隊，直至飛機離開領空，或與此有關。