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世足賽／政策轉變卡達禁啤酒令 百威發文「很尷尬」又刪文

中央社／ 杜哈18日綜合外電報導
卡達頒布世足禁酒令，讓贊助商百威很尷尬。 美聯社
卡達頒布世足禁酒令，讓贊助商百威很尷尬。 美聯社

距離世界盃足球賽開踢只剩48小時，國際足球總會（FIFA）今天卻宣布，在與東道主卡達「討論」之後，世界盃所有8個比賽場館周邊將不會出售啤酒給球迷。主要簽約世足賽啤酒贊助商，甚至已經開始發行世足賽罐裝啤酒的百威，一度推特發文，「好吧，這很尷尬！」但後來刪文，看來是受到一定壓力。

法新社報導，距世界盃開賽只剩兩天，出現這一驚人的大轉彎，國際足總未說明原因。國際足總在聲明中稱，含酒精飲料只會在球迷區（fan zones）裡販售，「卡達世界盃足球賽場館周邊的啤酒銷售點將被移除」。

世界盃開幕賽將於11月20日登場，第一天賽事由卡達和厄瓜多對陣。目前各比賽場館已搭建數十個販售飲料的帳篷。

卡達預計為期29天的賽事將吸引超過100萬球迷前去該國觀戰，而國際足總與知名啤酒製造商百威（Budweiser）簽有長期贊助協議。

國際足總聲明稱：「賽事籌辦方感謝百威英博（AB Inbev）理解和持續支持我們所作共同承諾，在2022年卡達世界盃足球賽期間為所有人提供服務。」

國際足總表示，百威的無酒精啤酒Bud Zero將不受限制，會繼續在所有場館販售。

在場館的VIP觀賽包廂、主要球迷區、一些私人球迷區以及大約35家飯店和餐館，仍有啤酒供應。

「衛報」報導，比賽期間可以飲酒的VIP觀賽包廂，最便宜的售價為每場比賽約2萬英鎊（約新台幣74萬元），而在晚間7時過後能夠買得到酒的部分球迷區，每瓶500毫升的百威啤酒售價則約12英鎊。

路透社報導，世界盃是首次在一個嚴格管製酒精的保守穆斯林國家舉行，卡達禁止在公共場合飲酒。

一位不願透露姓名的消息人士在國際足總作上述宣布前告訴路透社，前往卡達觀賽的很多球迷來自中東和南亞地區，「在那些地方的文化中，酒精所扮演的角色沒那麼重要」。

「我們的想法是，對許多球迷來說，酒精的存在不會創造愉快的體驗。」

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