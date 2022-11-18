世足賽／保護球員安全 波蘭派2架F16戰機護航國家隊客機

世界盃將在3天後開賽，各國成員都在近日抵達卡達，而因為受到烏俄戰爭影響，日前有2顆飛彈墜入波蘭境內，導致2人身亡，引發國際間輿論，波蘭為了保護自家球員，在前往卡達路上排出2架F16護送波蘭國家隊客機。

據《紐約郵報》報導，當地波蘭媒體指出，兩架戰鬥機直到國家隊客機離開波蘭領空前，一直伴隨在旁，而波蘭隊也順利抵達準備在11/22，迎來首場世界盃比賽。

波蘭足球隊官方推特公布的影片，可以看到兩架印著波蘭共和國的戰機，在一架民航機旁飛行，官方推特更是表示感謝並跟飛行員表示辛苦了。

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 2022年11月17日

本屆波蘭被分在與阿根廷、墨西哥、沙烏地阿拉伯同組，能不能在首戰拿下墨西哥將對他們十分重要，以及其他隊員能否分擔萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)的進攻，也是他們能走多遠的關鍵。