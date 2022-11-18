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世足賽／卡達禁電子菸聘80人巡邏 最高罰台幣8.4萬

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世界盃即將開始，前往當地觀賽的遊客需注意當地法規。 路透社
卡達世界盃即將開始，前往當地觀賽的遊客需注意當地法規。 路透社

2022世界盃足球賽即將在11月21日開踢，本屆的主辦國卡達是伊斯蘭國家，因此前往觀賽的遊客必須要特別注意當地的法律規定，德國大使館也整理該國的禁令，做出一份遊客指南，提醒民眾，以免觸法。

德國駐卡達杜哈大使館發佈的遊客指南指出，「任何入境的人都必須接受行李檢查，除了不能帶豬肉食品進場外，酒精飲料、宗教書籍、色情片以及性玩具都不能帶入。」這項指南並沒有提到相關罰則，但根據英國媒體引用官方信函的報導指出，「帶入違禁品可能被送進監獄。」

另外，由於卡達在2014年已經禁止電子菸，所以吸電子菸在該國也是違法行為，最高可處2600歐元(約新台幣8萬4千元)的罰款，以及最高3個月的牢獄之災。卡達也為了世足賽聘請80位檢查人員，在餐廳和球迷區巡邏，杜絕電子菸。

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