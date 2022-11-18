世足賽／無懼身處死亡之組 日本前鋒淺野拓磨：我們能奪冠

2022世界盃足球賽即將於11月21日登場，上屆闖入16強的日本，本屆被分配在死亡之組E組，要與西班牙、德國兩大歐洲強權爭奪晉級名額，效力於德甲波琴的前峰淺野拓磨信心滿滿，他甚至在先前受訪時說，「我認為我們能夠奪冠。」

日本的集訓時間比其他國家早，但淺野拓磨因為右膝韌帶傷勢休養一段時間，最近才和日本國家隊會合，他在先前訓練結束接受媒體訪問，被問到傷勢的狀況，他回應，「已經沒有任何問題。」

雖然淺野拓磨一直處於養傷階段，但仍入選本屆世界盃，遭到外界不少的質疑，對此他表示：「我盡自己最大的努力訓練，剩下的事情就交給總教練決定。」

淺野拓磨也談到本屆世界盃的目標，他自信滿滿地說：「我給自己設定的目標是每場都能進球，我認為能踢進八強，甚至我真的覺得能在世界杯奪冠。這不是場面話，是我發自內心的想法。」