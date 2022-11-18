世足賽／地主卡達被爆行賄厄瓜多 運彩迷關切

英國中東研究中心區域負責人今天爆了一個世界盃大料，說到主辦國卡達以740萬美元行賄8位厄瓜多球員，要他們故意輸掉開幕戰的比賽，消息出來後，卡達面臨著嚴重的指控。這個消息也令不少國際運彩賭盤與玩家關注，有可能會影響投注。

卡達本次身為主辦國，他們的比賽將為世界盃拉開序幕，卻在開始前傳出這種巨大醜聞，讓人十分擔心本屆世界盃。

根據爆料來源英國中東區域研究中心負責人塔哈（Amjad Taha），在推特上寫道：「獨家：卡達開價740萬美元行賄8個厄瓜多球員輸掉開幕戰，5名卡達人士及厄瓜多內部人士證實這點，我們希望這是假的，也希望分享這件事能造成影響，全世界都該反對FIFA貪腐行為。」

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 2022年11月17日

這2國目前世界排名分別為卡達50、厄瓜多44，都屬於非爭冠等級球隊，目前此事尚未明朗，相關單位也未進行說明，然而這件事對於即將開打的世界盃，無疑是個重傷害。