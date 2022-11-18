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世足賽／「世界盃進球才夠格當球星」 英格蘭福登自認能做到
效力英超曼城的英格蘭足壇新星福登（Phil Foden），曾被足球金童貝克漢（David Beckham）評為「自梅西之後最有天份的球員」，今年是他首度參與世界盃賽事，近期接受訪問時他提到，希望有一天能成為像是梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappe）這樣的頂級球星。
福登近期接受英國媒體訪問時，被問到是否認為自己是世界級球員，他表示，「我目前不是，必須要先在關鍵比賽中進球，才能成為世界級球員。」福登接著說道，「我知道我有能力做到這一點，也是我努力的目標，梅西、C羅、姆巴佩目前都遠比我優秀，我希望有一天也能成為那樣的球員。」
福登也提到對世界盃的期待，「這是夢想成真的時刻。從技術層面來看，這是我見過最優秀的英格蘭。」福登也被問到自己目前在國家隊的表現是否合格，他表示：「絕對沒有，融入新團隊不容易，要學習和不同的球員踢球，了解他們的喜好。」
英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）先前表示，「除了隊長凱恩（Harry Kane）、前鋒斯特林（Raheem Sterling）外，要排誰先發還沒決定。」不過根據英國《每日郵報》報導，福登很有機會成為先發球員之一。
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