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MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

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世足賽／梅西世界盃「最後一舞」 阿根廷票價暴漲10倍

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西世界盃最後一舞，讓阿根廷小組賽票價大漲10倍以上，有的甚至還高過16強淘汰賽。 美聯社
梅西世界盃最後一舞，讓阿根廷小組賽票價大漲10倍以上，有的甚至還高過16強淘汰賽。 美聯社

2022卡達世界盃倒數三天，許多球星都將進行自己的「最後一舞」，這也讓許多人買不到票，導致黃牛票價也大翻倍，其中阿根廷因為當今足壇傳奇梅西已宣布這是最後一屆，因此阿根廷小組賽票價大漲10倍以上，有的甚至還高過16強淘汰賽。

根據官方數據顯示，國際足聯在8/18前已售出245張世足門票，約為總票數81％，而有申請的則有4000多萬份，因此中票率僅有5％。

而最後一輪的50萬張在10月底就賣9成，雖然還沒正式公告，但有消息傳出，熱門的球隊和熱門比賽都已銷售一空了。

今年卡達世界盃價格由場次和等級來訂，因此票價都不一樣，照理來說，球迷應該都要從國際足聯官網購買，但5％機率實在太低，所以才會出現許多黃牛。

目前黃牛市場炒最兇的票莫過於阿根廷，因為一代傳奇梅西的「最後一舞」實在備受關注，大家都想親眼目睹梅西都最後一屆世界盃，阿根廷國家隊的票更是銷售一空，現在轉售平台上都以10倍以上價格開價，以阿根廷和墨西哥比賽為例，該場三等座就達到2.64萬台幣，決賽票價更是已經喊到破4.4萬。

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