快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／熱身賽葡萄牙少了C羅 照樣輕取奈及利亞

中央社／ 里斯本17日綜合外電報導
葡萄牙C羅沒出賽，還是在卡達世足友誼賽中以4比0輕取奈及利亞。 新華社
葡萄牙C羅沒出賽，還是在卡達世足友誼賽中以4比0輕取奈及利亞。 新華社

葡萄牙足球代表隊當家球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因病缺陣，但隊友費南德斯（Bruno Fernandes）梅開二度，幫助葡萄牙在卡達世足友誼賽中以4比0輕取奈及利亞。

法新社報導，總教練桑托斯（Fernando Santos）麾下葡萄牙足球隊今天在首都里斯本以勝利替2022卡達世足賽熱身，不過C羅本週稍早的爆炸性訪談內容，讓這場熱身賽的備戰過程蒙上陰影。

37歲司職前鋒的C羅在加盟的英超曼徹斯特聯隊新教練滕哈格（Erik ten Hag）帶領下失寵。C羅本週在感染腸胃炎之前猛烈砲轟曼聯。

C羅在電視節目「皮爾斯摩根不設限 」（PiersMorgan Uncensored）中談到滕哈格時說：「我對他的敬意蕩然無存，因為他沒有對我表示尊重。不只是教頭，還有隊上其他2、3人也是，我覺得遭到背叛。」

當再次被問到，球團高層是否企圖將他趕出球隊時，C羅回答：「是的，我覺得遭背叛，覺得有人不希望我在球隊中，且不只是今年如此，去年也是一樣。」

葡萄牙開賽9分鐘便打破與奈及利亞的僵局。奈及利亞自2006年來首度未能踢進世足會內賽。

C羅和費南德斯在更衣間的冷淡互動本週稍早成了新聞頭條，不過在對戰奈及利亞的賽事中，司職中場的費南德斯挺身而出成為比賽的焦點。

C羅是葡萄牙足球隊歷來最高出場紀錄締造者（目前累計191場），國際賽生涯已攻進117球，是男子足球國際賽最高進球數量紀錄保持人，他預計本月24日將披上國家隊戰袍，在葡萄牙本屆世足的首場賽事出戰非洲勁旅迦納。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／葡萄牙奪冠就退休？C羅笑說：100%

世足運彩／塞內加爾巫醫能治癒馬內？推薦荷蘭讓分過關

世足運彩／開幕戰常火力四射 推薦總進球數2-3球

世足賽／連三屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

相關新聞

世足賽／當地「豬肉、酒精」禁令 考驗各國後勤

卡達世界盃足球賽開踢在即，當地食材大部分都要進口，還有「豬肉、酒精」禁令，考驗各國後勤功力，日本、南韓隊已做出菜單調整，...

世足賽／A組荷蘭一枝獨秀 卡達初體驗盼地主優勢發功

以主辦國身分首度取得世足賽會內賽參賽資格的地主卡達，儘管這次被分在第一檔次避開了與世界前8前正面交鋒，但分組卻抽入了實力...

世足賽／政策轉變卡達禁啤酒令 百威發文「很尷尬」又刪文

距離世界盃足球賽開踢只剩48小時，國際足球總會（FIFA）今天卻宣布，在與東道主卡達「討論」之後，世界盃所有8個比賽場館...

世足賽／波蘭足球隊征戰世界盃 政府派F-16戰機護送惹議

卡達世界盃足球開幕在即，波蘭政府特地派出F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，但此舉引發批評者質疑為何要動用軍事資源

世足賽／葡萄牙C羅抵達卡達 母隊曼聯卻已請律師提告

英國「衛報」（The Guardian）報導，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊球團已指派律師，控告陣中明星前鋒「C羅」羅納度（...

世足賽／卡達禁電子菸聘80人巡邏 最高罰台幣8.4萬

2022世界盃足球賽即將在11月21日開踢，本屆的主辦國卡達是伊斯蘭國家，因此前往觀賽的遊客必須要特別注意當地的法律規定，德國大使館也整理該國的禁令，做出一份遊客指南，提醒民眾，以免觸法。 德國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。