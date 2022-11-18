世足賽／不愧史上最花錢主辦國 賽事總獎金破4億美元創新高

本屆世界盃是史上第一次由中東國家舉辦，從申辦至今他們砸錢不手軟，為了世界盃已花了2200多億美元，成為歷史最貴的一屆，在國際足聯公布的獎金中，本屆獎金總額高達4.4億美元，獎金將照排名分配。

冠軍將可以獨拿4200萬美元，亞軍則是3000萬美元，季軍、殿軍分別為2700萬美元及2500萬美元，排名5-8名的有1700萬美元，9-16的有1300萬美元，未晉淘汰賽的也有900萬美元的參加獎。

這樣的獎金分配也有望超越上一屆世界盃，成為獎金最高的一屆，但對許多高薪的球員們這些只能算是零用錢而已，根據富比士排行，參賽選手，梅西（Lionel Messi）更是達到7500萬美元薪資，內馬爾（Neymar）及C.羅（Cristiano Ronaldo）則分別有7000萬美元及6000萬美元年薪，因此這些明星球員參加世界盃，最大目標都是拿下大力金盃，想要拿下生涯極具代表性的里程碑。