世足賽／日本開踢前最後一場熱身賽 1：2遭加拿大逆轉

卡達世界盃即將開戰，各國都在進行最後階段的熱身，被分在死亡之組的日本，與加拿大在杜拜進行開踢前的最後一場熱身，雙方本場比賽皆有主力缺陣，上半場雙方各進一球，下半場加拿大在傷停補時獲12碼點球，成功破門，以2:1擊敗日本。

日本在一開賽就利用傳球控制比賽節奏，並在第9分鐘就靠著柴崎岳空直塞傳到禁區，相馬永記起腳射進，取得1:0領先，但隨後第21分鐘加拿大隨即展開反攻，開出角球後，維托利亞Steven Vitoria）在門前直接破門，雙方戰平，並進入下半場。

下半場兩隊互有攻勢，但是都無法攻破對方大門，直到加拿大在傷痛補時階段獲得一記12碼罰球，卡瓦利尼（Lucas Cavallini）執行罰球，穩穩踢進，成功拿下比賽。

本屆世界盃日本想要比上屆更進一步難度十分的高，與他們同組的有2010冠軍西班牙、2014冠軍德國、以及曾經在2015上演黑馬傳奇的哥斯大黎加，因此要突破小組賽就是一道難關。