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世足賽／復原不如預期 塞內加爾王牌馬內退出世界盃

中央社／ 杜哈17日綜合外電報導
塞內加爾王牌馬內因傷勢恢復不如預期，不得不退出國家隊，無緣參賽世界盃。 法新社
塞內加爾王牌馬內因傷勢恢復不如預期，不得不退出國家隊，無緣參賽世界盃。 法新社

塞內加爾足球聯盟今天宣布，原本獲選出戰2022年卡達世界盃足球賽的球星馬內（Sadio Mane）因傷勢恢復不如預期，不得不退出國家隊，無緣參賽。

法新社報導，30歲的馬內效力於德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich），擔任前鋒位置，在10月舉行的金球獎（Ballon d'Or，歐洲年度最佳足球員）票選中僅輸給法國的本澤馬（Karim Benzema）。

塞內加爾在今年非洲國家盃（African Cup ofNations）決賽中，靠馬內12碼PK戰勝埃及，獲得冠軍；這次在世界盃非洲區資格賽，馬內在12碼PK再度擊敗埃及，闖進卡達世足會內賽。

馬內本月稍早為拜仁慕尼黑出賽時傷了脛骨，但塞內加爾仍徵召他加入國家隊，希望他在世界盃賽前能及時康復。

但塞內加爾今天表示，這位曾效力英超利物浦（Liverpool）的球星，恢復狀況未達參賽標準。

塞內加爾國家隊隊醫阿芳索（Manuel Afonso）在塞內加爾推特官方帳號公布的影片中說：「很遺憾，今天的磁振造影檢查（MRI）顯示，傷勢恢復情形不如我們預想般良好，我們只能遺憾地讓馬內退出世界盃比賽。」

塞內加爾原盼馬內能及時痊癒，於11月21日與荷蘭的開幕戰上陣。塞內加爾在這屆世足賽被分入A組，同組的國家有荷蘭、卡達和厄瓜多。

世足球星 卡達世足

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