快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／連三屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅於2010年歐洲國家盃射進5球最多。 路透社
C羅於2010年歐洲國家盃射進5球最多。 路透社

世界盃足球賽存在有許多神奇的「定律」，就看信與不信！據西班牙馬卡報統計，近三屆世足賽最後奪冠隊伍，都是由前一屆歐洲國家盃進球最多球員所屬國家摘下，若以此來推算，今年世足賽冠軍應該是從未奪冠過的葡萄牙，因為2020年歐洲國家盃金靴獎正是C羅(Cristiano Ronaldo)。

2020年歐洲國家盃最終是由義大利在PK大戰擊敗英格蘭奪冠，然而該屆賽進球最多5球有兩人，分別是葡萄牙隊的C羅及捷克隊希克(Patrik Schick)，不過，捷克本屆並未踢進世足會內賽，因此照此一定律葡萄牙應該最後會拿下本屆世足賽冠軍。

對照前三屆世足賽，2018年由法國隊奪冠，追溯2016年歐洲國家盃金靴獎得主，是射進6球的法國球員格里茲曼(Antoine Griezmann)。2014年德國隊稱霸世足，而2012年歐洲國家盃其中有6人射進3球最多，而當中就有德國的戈梅茲(Mario Gomez)；2010年西班牙奪下世足賽冠軍，2008年歐洲國家盃射手榜第一單獨一人射進4球，正是西班牙隊比利亞(David Villa)。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／葡萄牙奪冠就退休？C羅笑說：100%

世界盃足球賽開踢在即，如無意外這將是37歲的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）最後一次參戰，被問到率領...

世足賽／阿根廷、烏拉圭帶千斤肉赴卡達 烤asado解鄉愁

卡達世足賽將在下周一凌晨正式開踢，而參賽32支球隊也陸續飛抵卡達進行最後調整，而為了讓球員在異鄉能繼續品嘗到家鄉味，阿根...

世足賽／復原不如預期 塞內加爾王牌馬內退出世界盃

塞內加爾足球聯盟今天宣布，原本獲選出戰2022年卡達世界盃足球賽的球星馬內（Sadio Mane）因傷勢恢復不如預期，不...

世足賽／不愧史上最花錢主辦國 賽事總獎金破4億美元創新高

本屆世界盃是史上第一次由中東國家舉辦，從申辦至今他們砸錢不手軟，為了世界盃已花了2200多億美元，成為歷史最貴的一屆，在國際足聯公布的獎金中，本屆獎金總額高達4.4億美元，獎金將照排名分配。 冠

世足賽／日本開踢前最後一場熱身賽 1：2遭加拿大逆轉

卡達世界盃即將開戰，各國都在進行最後階段的熱身，被分在死亡之組的日本，與加拿大在杜拜進行開踢前的最後一場熱身，雙方本場比賽皆有主力缺陣，上半場雙方各進一球，下半場加拿大在傷停補時獲12碼點球，成功破門

遠方 EP90｜四年一度全球盛事 卡達世界盃的爭議與看點

世界盃足球賽開踢倒數計時，本屆賽事將於卡達舉辦，是首次主辦的阿拉伯國家，但自取得主辦權至今爭議不斷，前國際足總主席甚至直言：讓卡達主辦這次世足賽是錯誤決定。 本集遠方邀請斜槓媒體人楊博智，談史上最豪奢的卡達世界盃有哪些看點以及細數各項爭議事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。