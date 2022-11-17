世足賽／連三屆歐國盃金靴最後抱冠 這次會落入葡萄牙C羅？

世界盃足球賽存在有許多神奇的「定律」，就看信與不信！據西班牙馬卡報統計，近三屆世足賽最後奪冠隊伍，都是由前一屆歐洲國家盃進球最多球員所屬國家摘下，若以此來推算，今年世足賽冠軍應該是從未奪冠過的葡萄牙，因為2020年歐洲國家盃金靴獎正是C羅(Cristiano Ronaldo)。

2020年歐洲國家盃最終是由義大利在PK大戰擊敗英格蘭奪冠，然而該屆賽進球最多5球有兩人，分別是葡萄牙隊的C羅及捷克隊希克(Patrik Schick)，不過，捷克本屆並未踢進世足會內賽，因此照此一定律葡萄牙應該最後會拿下本屆世足賽冠軍。

對照前三屆世足賽，2018年由法國隊奪冠，追溯2016年歐洲國家盃金靴獎得主，是射進6球的法國球員格里茲曼(Antoine Griezmann)。2014年德國隊稱霸世足，而2012年歐洲國家盃其中有6人射進3球最多，而當中就有德國的戈梅茲(Mario Gomez)；2010年西班牙奪下世足賽冠軍，2008年歐洲國家盃射手榜第一單獨一人射進4球，正是西班牙隊比利亞(David Villa)。