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世足賽／英超貢獻134名球員居冠 曼城、拜仁全隊有17人參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙隊球星C羅來自英超曼聯隊。 新華社
葡萄牙隊球星C羅來自英超曼聯隊。 新華社

西班牙馬卡報根據今年世足賽報名名單分析，其中有134名球員來自英超，其次是西甲84名、第三是德甲73名、接續是義甲66名、法甲52名、美國足球大聯盟則有35名，排名第六。

今年世界盃足球隊各隊可以報名26名選手，基本上多數均是在歐洲頂級聯賽踢球的球員。其中英超曼城隊及德甲拜仁慕尼黑各占17名，是單一俱樂部參加世足賽球員最多的隊伍，依據國際足總補償球隊方案，兩隊將可獲最大補助，其次為西甲巴塞隆納隊16名、英超曼聯隊14名，皇家馬德里則有13人。另外英超所有20支球隊至少都有一名球員出賽。

此外，各隊報名上限是26人，最終只有伊朗一隊只報名25人未足額，而一般球隊都會帶三位門將出賽，但有突尼西亞及瑞士徵召4名守門員，也有丹麥只註冊了兩位門將。

今年世足賽最年長的球員為墨西哥隊替補門將塔拉維拉(Alfredo Talavera)，他於9月18日滿40歲，至於最年輕的球員是喀麥隆隊穆科科(Youssoufa Moukoko)年僅18歲。

世足彩蛋 卡達世足

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