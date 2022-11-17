聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／FIFA禁止球場內政治性標語 彩虹旗則有望順利進場
根據英國媒體記者康寧漢(Sam Cunningham)報導，國際足聯（FIFA）在卡達世界盃場館外設置標示，警告球迷別在球場內懸掛政治性標語。這讓打算聲援伊朗抗議運動的英國球迷，恐怕會和保安人員形成衝突。
英國球迷打算聲援的對象是因抗議運動慘遭殺害的伊朗人民，自從一名伊朗22歲女性阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕並疑似遭殺害後，伊朗各地出現大規模抗議運動，根據伊朗人權組織報告，已有300多名抗議者遭殺害。
伊朗主帥凱洛斯（Carlos Queiroz）先前也在記者會表示，「他的球員可以抗議，只要FIFA同意，而且符合世界盃的比賽精神，每個人都該有表達想法的權利。」
FIFA官方設定的違禁標語有，「任何包含政治、冒犯或歧視資訊的用詞、圖像、物品」。該報導也透露，支持同性戀的彩虹旗不在此規範，因此能被帶進體育場館。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言