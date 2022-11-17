世足賽／FIFA禁止球場內政治性標語 彩虹旗則有望順利進場

根據英國媒體記者康寧漢(Sam Cunningham)報導，國際足聯（FIFA）在卡達世界盃場館外設置標示，警告球迷別在球場內懸掛政治性標語。這讓打算聲援伊朗抗議運動的英國球迷，恐怕會和保安人員形成衝突。

英國球迷打算聲援的對象是因抗議運動慘遭殺害的伊朗人民，自從一名伊朗22歲女性阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕並疑似遭殺害後，伊朗各地出現大規模抗議運動，根據伊朗人權組織報告，已有300多名抗議者遭殺害。

伊朗主帥凱洛斯（Carlos Queiroz）先前也在記者會表示，「他的球員可以抗議，只要FIFA同意，而且符合世界盃的比賽精神，每個人都該有表達想法的權利。」

FIFA官方設定的違禁標語有，「任何包含政治、冒犯或歧視資訊的用詞、圖像、物品」。該報導也透露，支持同性戀的彩虹旗不在此規範，因此能被帶進體育場館。