世足賽／談C羅與曼聯紛爭 葡萄牙主帥：尊重他的決定

世界盃足球賽即將在11月21日開踢，目前各隊也陸續展開集訓，不過葡萄牙卻傳出壞消息，主力球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因為腸胃不適，確定缺席對奈及利亞的熱身賽。

根據《ESPN》報導指出，C羅本週已經和葡萄牙練習兩天，不過今天缺席訓練，並確認對奈及利亞的熱身賽不會上場。對此葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）表示，「C羅為了恢復和休息今天並未參與練習」「胃炎會讓得到的人很虛弱，所以確定不會在下一場熱身賽上場」。

C羅近期與母隊曼聯的不合鬧得沸沸揚揚，這次缺席熱身賽也被外界視為在避風頭。對此桑托斯再度重申，「他真的得到胃炎，而且不是可以比賽的狀態。」

桑托斯也認為C羅與曼聯之間的紛爭不會影響到球隊，「我尊重C羅的決定，這件事與國家隊無關，球隊內也沒討論這件事情。」被問到是否有義務將C羅排上先發，桑托斯則回應沒有這項義務，任何球員都有機會爭取先發。