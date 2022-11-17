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世足賽／梅西進球率隊熱身賽大勝 阿根廷國際賽連36場不敗

中央社／ 阿布達比16日綜合外電報導
梅西率阿根廷在熱身賽以5：0大勝阿拉伯聯合大公國。 美聯社
梅西率阿根廷在熱身賽以5：0大勝阿拉伯聯合大公國。 美聯社

梅西（Lionel Messi）今天攻進他在國際賽的第91個進球，率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽的熱身賽，以5比0擊敗阿拉伯聯合大公國，也讓球隊的連續不敗紀錄推進到36場。

阿根廷22日將在他們本次世界盃的首戰對上沙烏地阿拉伯，若阿根廷能不輸給沙烏地阿拉伯，將能追平由義大利寫下，在國際賽連37場不敗紀錄。

此役，梅西在比賽第45分鐘進球，隊友迪馬利亞（Angel Di Maria）則是「梅開二度」，單場獨進兩球，阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）也攻進一球；替補的柯利亞（Joaquin Correa）在下半場錦上添花踢進一球。

今天賽後，阿根廷將飛往卡達首都杜哈，為22日他們在本次世界盃的首場比賽備戰。

世足球星 卡達世足

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