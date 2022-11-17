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世足賽／西班牙直播主挺人權 拒絕和國家隊前往卡達世界盃

中央社／ 馬德里16日專電
西班牙人氣最高的電競直播主拉諾斯拒絕和西班牙國家足球隊搭同班機前往世界盃的機會，以抵制卡達 美聯社
西班牙人氣最高的電競直播主拉諾斯拒絕和西班牙國家足球隊搭同班機前往世界盃的機會，以抵制卡達 美聯社

西班牙人氣最高的電競直播主拉諾斯10日在個人Twitch頻道直播時宣布，他已拒絕和西班牙國家足球隊搭同班機前往世界盃的機會，以抵制卡達藉體育盛事「洗白」人權惡名。

拉諾斯（Ibai Llanos）在遊戲串流平台Twitch擁有超過千萬追蹤者，他告訴粉絲他在數週前收到邀請，可以與西班牙國家足球隊搭同班機前往卡達世界盃，並在旅程中拍攝影音。但他已斷然拒絕這個機會，因為他「不爽」去。

雖然拉諾斯沒有特別說明他拒絕前往卡達的理由，但在同一場直播中，他向粉絲問到足球員是否有能力抵制世界盃時，提到世界盃背後的無限商機，以及卡達為了「洗白」人權污點所投注的大筆金錢。

直播一出，立即在西班牙社群網路和主流媒體上引爆了海嘯般的迴響與討論，許多粉絲為拉諾斯挺人權的霸氣直言鼓掌喝采。

根據ABC日報報導，卡達世界盃已成為歷史上最具爭議的足球賽事，不僅因為賽事在隆冬舉行而將歐洲聯賽一分為二，或者是在一個毫無足球運動傳統的國家舉行比賽，更因為卡達不尊重人權的種種惡名。

除了各種社會禁令外，卡達對於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的壓迫，以及興建體育場館過程中，對於外國移工的剝削紀錄，都遭到人權團體嚴厲批評。

27歲的拉諾斯在遊戲串流平台Twitch的個人頻道共擁有1194萬名追蹤者，是該平台全球追蹤人數排名第4高的直播主，在YouTube也有逾963萬訂閱者。2021年曾被富比世雜誌（Forbes）評選為最具影響力的西班牙人，雜誌封他為「網路之王」。

拉諾斯對於社會議題一向直言不諱。去年1月西班牙眾多YouTuber為了避稅而紛紛移民鄰國安道爾侯國（Andorra），引發輿論大肆批評時，拉諾斯便堅定表明他不會離開西班牙。他說，我賺得多，那就理所當然要繳比較多稅給西班牙政府，即使一半的所得都得繳稅，但我在這裡住的好好的，我不會去安道爾，因為我「不爽」去。

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