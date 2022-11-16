世足賽／塞內加爾壞消息 王牌馬內確定缺席小組賽首戰

塞內加爾當家王牌邊鋒馬內（Sadio Mane），因右腓骨傷勢，確定缺席世界盃首場面對荷蘭的小組賽，並且尚未確定回歸時間，使塞內加爾的戰力缺少一大部分。

30歲的馬內本月初於德甲聯賽倒數第二場僅上場15分鐘，就因傷退場，當時就被擔憂是否無法跟上世界盃，雖然後來在塞內加爾的26人名單上有看見他的名字，但塞內加爾足球協會已宣布他將缺席第一場比賽，面對荷蘭的小組上將會派其他25名球員上場。

塞內加爾足球協會副主席Abdoulaye Sow表示，他們不得不在不依靠馬內的情況下出賽並拿下首場賽事，「沒有人想要這件事發生，但我們正面臨這個難題」。

塞內加爾在本屆世界盃分到A組，首戰將在21日對上荷蘭，25日出戰主辦國卡達，而小組賽的最終戰則在29日與厄瓜多交手。