聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／塞內加爾壞消息 王牌馬內確定缺席小組賽首戰
塞內加爾當家王牌邊鋒馬內（Sadio Mane），因右腓骨傷勢，確定缺席世界盃首場面對荷蘭的小組賽，並且尚未確定回歸時間，使塞內加爾的戰力缺少一大部分。
30歲的馬內本月初於德甲聯賽倒數第二場僅上場15分鐘，就因傷退場，當時就被擔憂是否無法跟上世界盃，雖然後來在塞內加爾的26人名單上有看見他的名字，但塞內加爾足球協會已宣布他將缺席第一場比賽，面對荷蘭的小組上將會派其他25名球員上場。
塞內加爾足球協會副主席Abdoulaye Sow表示，他們不得不在不依靠馬內的情況下出賽並拿下首場賽事，「沒有人想要這件事發生，但我們正面臨這個難題」。
塞內加爾在本屆世界盃分到A組，首戰將在21日對上荷蘭，25日出戰主辦國卡達，而小組賽的最終戰則在29日與厄瓜多交手。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言