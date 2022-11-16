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世足賽／前鋒安昆庫受傷賽事報銷 法國傷病潮倒了5球星

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
前鋒安昆庫（右）練球時膝蓋受傷，確定無緣世界盃，法國又少一重要戰力。 路透社
前鋒安昆庫（右）練球時膝蓋受傷，確定無緣世界盃，法國又少一重要戰力。 路透社

世界盃足球賽開打倒數4天，尋求衛冕的「高盧雄雞」法國隊又傳出傷兵，前鋒安昆庫（Christopher Nkunku）膝蓋受傷，確定無緣世界盃，這已經是法國隊倒下的第5名球員。

根據ESPN報導，安昆庫是在法國隊練習時扭傷左膝，確定來不及出戰卡達世界盃，而法國隊首戰是在台灣時間11月23日對上澳洲，開打前24小時可以因傷兵更換名單，法國隊也已經遞出診療報告，等FIFA回覆後就可公布替換球員。

安昆庫是今年德甲的頂級進球員，15場出賽攻進12球，另有2次助攻，被視為本澤馬（Karim Benzema）、姆巴佩（Kylian Mbappe）的重要替補，少了他對法國隊的陣容是一大打擊。

法國隊先前已有三人因傷早早確定缺席，博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）兩名大將及守門員邁尼安（Mike Maignan），這個月初又有後衛金彭貝（Presnel Kimpembe）阿基里斯腱受傷，安昆庫已是第5人。

外媒目前推測，效力法蘭克福的穆阿尼（Randal Kolo Muani）有機會頂替進入名單，他今年在德甲出賽14場，踢進5球另有10次助攻。

世足球星 卡達世足

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