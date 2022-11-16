世足賽／E組世界排名都在前32名 被評史上前15名死亡之組

本屆世足E組備受台灣球迷關注，「無敵艦隊」西班牙與「日耳曼戰車」德國兩大歐洲強隊碰面，另外還有亞洲最強的「藍武士」日本，以及「加勒比海盜」哥斯大黎加。這組是本屆唯二四隊世界排名都前32的小組（另外是B組），同時也位列外媒評選的歷史前十五個死亡之組之一。

無敵艦隊真穩定！

本組第一檔球隊是16度殺入正賽的「無敵艦隊」西班牙，在2010收下隊史首座世足冠軍，而西國還是維持著高水準，去年歐國盃沉穩踢進四強，才在點球惜敗給冠軍義大利，今年國際賽僅輸過一場，狀態正佳的西班牙在選人階段爭議也不大，無緣大名單的老將拉莫斯、曼聯門神德赫亞與利物浦後腰蒂亞戈原因都可推敲（狀態或踢法不合適）。

西國仍舊仰仗強悍的中場，連兩屆的金童獎得主佩德里與加維提早接班，這兩位不滿20歲的巴薩好手已經從國際賽場證明能力，而曼城的羅德里更是世界頂級的後腰，搭配本屆隊長、老將「布教授」布斯克茨的出球，中場會是西國掌握局面的關鍵。後場部分也是老中青選手群集，球門則一樣由歐國盃主力西蒙鎮守。

最大弱勢在於終結能力，本屆中鋒只帶了莫拉塔，而這位支點型鋒線本就不以把握度著稱，但莫拉塔確實能做到製造殺機，以主帥恩里克過往部陣，薩拉比亞、莫拉塔與托雷斯的組合會是固定先發，而恩帥對五換人的研究相當有心得。恩帥或能助西國至少再走到四強。

日耳曼戰車換血中

相對於逐漸走上軌道的西國，「日耳曼戰車」恐怕還需要一點時間，德國在上屆世足中了冠軍魔咒、慘澹小組墊底出局後，逐步迎來換血，前主帥勒夫帶完去年歐國盃後下台（4戰僅1勝出局），新帥是「最強助教」弗里克，而他確實有著魔力：新德軍在他上任後15戰僅1敗。但另一方面來看，今年賽事過半都只拿到平局，說明德軍換血還需要時間，數據網OPTA認為德國出線率仍可達8成。

德軍鋒線上主要傷病是「金色偵察機」維爾納與「悲情隊長」羅伊斯，多特隊長羅伊斯生涯已因傷缺席4個大賽，但本屆還有年輕的切爾西前鋒小凱、拜仁兩大攻擊手薩內和格納布理，甚至帶上前德乙殺神、效力於不來梅的大器晚成高個前鋒菲爾克魯格，德軍終結能力值得期待。

拜仁老少配遊刃有餘

中場部分有兩大看點：拜仁老少配穆勒與穆夏拉，作為足壇最頂級的「九號半」，33歲的穆勒可以靠傳球、跑動攻擊對手肋部，後輩穆夏拉前途更不可限量，本季聯賽已繳出9球、7助攻好成績，能帶能傳能射能攔截，當前德轉預估身價來到一億歐元，從無人知曉（切爾西青年隊轉戰拜仁U17梯隊）到炙手可熱億元男，綽號「斑比」的他只花了3年不到，恐怖的是年僅19歲。

德軍主踢4231，多數位置可用之兵都至少兩人、調兵遣將也相當穩定，比較頭痛僅在右後衛，德國媒體多預測由科雷爾來踢，但這位前大巴黎選手優點在於多功能、個人能力較不足，可中可邊的兩大中衛聚勒和克洛斯特曼或會代打，甚至是門興老將霍夫曼來客串。最後亮點是2014年決賽踢進致勝球、助德國封王的老將格策，也靠著本季回春表現、搶到大名單門票。

藍武士團結戰強權

再來是亞洲希望：藍武士日本，日本連續7屆殺進正賽，旅歐選手源源不斷、國內足球風氣盛行，被認為是最接近「脫亞入歐」的準強權，上屆「站著死」：對轟慘遭比利時絕殺讓人遺憾，雖然英冠的中山雄太在最後階段因傷退出，但藍武士本屆仍舊端出19名旅歐選手的豪華大名單，誓言衝出死亡之組。

知道分組有西、德兩大強權後，主帥森保一選人相當實際，日本在亞洲預選賽末段多靠著433的進攻陣型高歌猛進，但最終放棄長期擔綱支點的大迫勇也，說明高機率會踢立足防守的4231，團隊陣眼將會是效力於德甲法蘭克福的鎌田大地，單箭頭很可能由跑動積極的前田大然擔任，負責替鎌田吸引炮火，這樣的搭配在9月底迎戰美國的國際賽，嘗到甜頭。

讓森保一下重注的鎌田，是因狀態太過火燙，本季在法蘭克福19場先發轟進12球、3助攻，腰部有德甲球隊隊長遠藤航、歐冠先發等級的守田英正當保鏢，連同箭頭，團隊一心替鎌田服務，後場更是兩名頂級聯賽好手冨安健洋與吉田麻也，努力應對西、德的火力。另外日本這套體系也重視快速邊路反擊，突破好手三笘薰與伊東純也都很重要。

哥國死守誓言攪局

「加勒比海盜」哥斯大黎加隊史6度殺入正賽，過程相當艱辛，他們在中北美預選賽因淨勝球差未能直接晉級，靠著洲際附加賽勝出、神奇再闖正賽，而這與主帥蘇亞雷斯有關，他被認為是搶世足門票高手，過去帶過厄瓜多、宏都拉斯這種非強權，搶下世足門票，更帶過那支厄瓜多衝進2006年的16強，最終一球差惜敗給強權英格蘭。

這支哥國主要立足防守，他們在預選賽就靠著鐵血死守搶積分，主踢442，陣中最頂級防守者就是效力於大巴黎的門神納瓦斯。3名較具威脅性的選手是前槍手的坎貝爾，以及雙少本內特、康崔拉斯，哥國曾在國際賽週約南韓交手，顯然是在模擬踢日本，而該役靠著鋒線殺手快速反擊，以2：2逼平太極虎，哥國雖然較不被看好，但屢次扮演黑馬，E組沒有一場球容易過關的。

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