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世足賽／梅西最大武器亮相 將以金色戰靴征戰本屆賽會
著名阿根廷球員梅西，於今天球隊正式團練時，穿著金色戰靴亮相，他將以此戰靴征戰本屆世足賽，期待能為自己足球生涯，奪下一座大力神金盃。
梅西與新簽約的adidas打造一款世足賽專用球鞋「X Speedportal.1」，這款釘鞋最大的特色，就是以金色系為主，並搭配阿根廷國旗做為構想，於今天球隊團練時穿上正式亮相。
阿根廷預計於明天與阿拉伯聯合大公國進行一場友誼賽，他們在世足賽與沙烏地阿拉伯、墨西哥和波蘭分配在C組。
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