世足賽／梅西最大武器亮相 將以金色戰靴征戰本屆賽會

2022年世界盃足球賽將在11月20日開踢，本屆因應主辦國卡達的風俗民情及法律，於賽事期間禁止與夫妻以外的對象發生性行為，參賽的各國球隊為了比賽表現也將禁止球員與另一半會面，但英格蘭球隊卻選擇逆風而行，重金邀請球員的另一半入住豪華郵輪與一晚要價不斐的高級飯店。

2022-11-15 10:30