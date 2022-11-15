世足賽／不陷入阿根廷是奪冠熱門迷失 梅西：一步一腳印

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）日前接受足球節目《Universo Valdano》訪問時，提到面對本屆世界盃賽事保持的心境，以及分析各隊的戰力。

對於外界看好阿根廷是奪冠熱門，梅西警惕自己不能陷入迷失的心態，「對上任何球隊，情況都會變得很複雜，都難以戰勝，我們不能抱著會取得冠軍的想法，而是要實事求是，一步一腳印。」梅西也提到中場主力洛塞爾索（Giovani Lo Celso）因傷無法參賽，「我們運氣不好，他受傷對我們影響很大。現在，我們必須戰鬥。」

本屆阿根廷與巴西、法國是最被看好的三支球隊，梅西也不吝嗇的稱讚巴西，「他們有一群能力優秀的球員，擅長一對一，在兩個邊路都很有威脅性，而且他們有內馬爾（Neymar）。」

談到法國，梅西則表示，「雖然法國出現一些傷兵，但他們的整體戰力仍讓人敬畏。他們不只有很多優秀的球員，還有一位執教經歷豐富的教練，還是衛冕冠軍。」

另外梅西也稱西班牙不容小覷，「西班牙的戰術思路非常清晰，習慣傳控體系，而且陣中也有頂級球員。不管面對誰，西班牙的作戰都不會輕易改變，是一支年輕且戰略清晰的球隊。 」