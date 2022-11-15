世足賽／IS籲發動恐攻 卡達維安上緊發條
距離世界盃僅僅不到一週，近日卻傳出IS中的一些成員，呼籲在比賽的過程中，發動恐怖攻擊，此一說法傳出後，讓卡達方面加強維安準備。
卡達世界盃除了人權問題外，還有另外一大隱憂，就是IS的追隨者呼籲要在世界盃期間發動攻擊，一些IS追隨者不斷透過社交媒體讓人們知道，他們想在世界盃期間對各國發起攻擊。
其中發了一些隱晦的訊息，像是「清潔活動進行中，參加卡達世界盃，進球，目標是開放的。」這些追隨者想要使用暴力行為，因為他們認為這是個絕佳時機，許多敵國都會在此時聚在一起。
恐怖份子目標指著比利時、加拿大、法國，儘管他們不是唯一被視為潛在目標的國家，另外他們這不意味著是攻擊隊員，而是前來參加比賽的球迷。
因此卡達世界盃主辦必須保持高度的維安，預防在這種國際盛事中，發生令人遺憾的事情，而前往卡達看球的球迷也都必須更加小心。
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