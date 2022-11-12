世足賽／韓國26人確定有孫興慜 能否上場要看術後恢復情形
韓國前鋒球星孫興慜今天入選韓國卡達世足代表隊，不過主教練班托表示，要看孫興慜的臉部傷勢復原情形，才會決定他是否上場。
孫興慜不僅是韓國隊最好的球員，還是國家隊隊長與攻門利器。他出征104場國際賽事，一共替韓國踢進35球，包括過去14場比賽的9球。
法新社報導，孫興慜日前代表英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）出賽時受傷，左眼周圍骨裂，上週接受手術治療。
韓國國家隊主教練班托（Paulo Bento）今天宣布國家隊26人名單時表示：「我們正與孫興慜，以及他在托登罕熱刺的醫療團隊聯繫…至於他哪天才能和球隊一起訓練，目前還不清楚。」
班托說：「我們需要等待，需要逐日分析他的情況…我們還有時間做決定。最重要的是讓他盡可能恢復到最好，等他感覺舒服多了，我們就會做出最後決定。」
班托並點名前鋒吳賢揆作為第27名球員，他將在卡達和球隊一起受訓，萬一孫興慜恢復不如預期，可做為替補人選。
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