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世足賽／內馬爾開踢前做醫美 搶當球場第一帥！

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西球星內馬爾開踢前做醫美 ，不只要踢出好球也要帥帥的上場。 路透社
巴西球星內馬爾開踢前做醫美 ，不只要踢出好球也要帥帥的上場。 路透社

四年一度世界盃足球賽即將開踢，球星們都積極備戰，除了場上的球技做足準備，外表也要好好打扮，今天根據外媒報導，「森巴軍團」一哥內馬爾（Neymar）趁著比賽到來前，訓練的空檔做了醫美，讓自己狀態看起來更好。

一直以來都十分重視自身外表的內馬爾，自6年前聘請了皮膚科醫生奈爾娃（Juliana Neiva），為他處理皮膚問題，也安排固定護理，而隨著世界盃到來，她也為內馬爾制定護膚計畫，開賽前打雷射，她解釋道：「內馬爾皮膚比較油，是敏感性皮膚，這次治療主要是為了增加他皮膚抵抗力。」

目前30歲正在足球生涯巔峰年齡的內馬爾，在去年受訪時表示因為健康問題，這屆世界盃將有可能是他生涯最後一次，當時引起眾人輿論，都感到十分震驚，不過內馬爾本季在法甲表現出色，近況十分的好，他也對外放話表示本屆世界盃他將帶領巴西重返世界之巔。

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