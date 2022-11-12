世足賽／阿根廷公布26人名單 梅西五度參賽成南美第一人！
阿根廷原先預定11/14公布世界盃26人名單，但在今天總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）提早宣布，這是他第三度帶領國家隊參與世界盃，名單中由當代最佳足球員梅西（Lionel Messi）領軍，梅西已表態這將是最後一次替國家隊征戰，因此他的「最後一舞」也備受期待。
曾拿下7次金球獎的梅西，生涯榮譽無數，就獨缺一座大力神杯，從2006德國世界盃開始，梅西已經連續的第五屆代表阿根廷征戰，據統計也是歷史第一個南美球員達成五度參加，五屆下來梅西累計19場出賽，6進球，5助攻。
阿根廷在梅西世代，世界盃最好成績是2014年拿下亞軍，在上屆16強就遭到當年冠軍法國淘汰，之後阿根廷在接下來大賽中，2021美洲盃冠軍，2022年擊退義大利拿下歐洲/南美洲國家盃冠軍。
本屆26人名單中僅有7人和上屆相同，阿根廷近年執行的換血十分成功，也在大賽屢屢拿下好成績，並且一改過往進攻只依靠梅西，現在阿根廷陣中前鋒也都不遜色，都是各大聯賽明星前鋒，若分擔梅西更多進攻責任，阿根廷將能在本屆世界盃走得更遠。
阿根廷26人名單：
守門員：艾米里亞諾（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、亞曼尼（Franco Armani）
後衛：莫利納（Nahule Molina）、貢薩洛（Gonzalo Montiel）、羅梅洛（Cristian Romero）、佩澤拉（German Pezzella）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）、阿克尼亞（Marcos Acuna）、塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）、弗伊斯（Juan Foyth）
中場：迪保羅（Rodrigo de Paul）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、艾力克西斯（Alexis mac Allister）、羅德里奎茲（Guido Rodriguez）、高梅茲（Alejandro Gomez）、恩佐（Enzo Fernandez）、帕拉西奧（Exequiel Palacios）
前鋒：迪馬利亞（Angel di Maria）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、阿瓦瑞茲（Juilan Alvarez）、岡薩雷茲（Nicolas Gonazales）、柯瑞亞（Joaquin Correa）、迪巴拉（Paulo Dybala）、梅西（Lionel Messi）
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