世足賽／阿根廷公布26人名單 梅西五度參賽成南美第一人！

阿根廷原先預定11/14公布世界盃26人名單，但在今天總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）提早宣布，這是他第三度帶領國家隊參與世界盃，名單中由當代最佳足球員梅西（Lionel Messi）領軍，梅西已表態這將是最後一次替國家隊征戰，因此他的「最後一舞」也備受期待。

曾拿下7次金球獎的梅西，生涯榮譽無數，就獨缺一座大力神杯，從2006德國世界盃開始，梅西已經連續的第五屆代表阿根廷征戰，據統計也是歷史第一個南美球員達成五度參加，五屆下來梅西累計19場出賽，6進球，5助攻。

阿根廷在梅西世代，世界盃最好成績是2014年拿下亞軍，在上屆16強就遭到當年冠軍法國淘汰，之後阿根廷在接下來大賽中，2021美洲盃冠軍，2022年擊退義大利拿下歐洲/南美洲國家盃冠軍。

本屆26人名單中僅有7人和上屆相同，阿根廷近年執行的換血十分成功，也在大賽屢屢拿下好成績，並且一改過往進攻只依靠梅西，現在阿根廷陣中前鋒也都不遜色，都是各大聯賽明星前鋒，若分擔梅西更多進攻責任，阿根廷將能在本屆世界盃走得更遠。

阿根廷26人名單：