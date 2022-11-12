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世足賽／上屆還是西班牙隊長 拉莫斯落選無緣第5度參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
拉莫斯遺憾落選西班牙26人名單。美聯社
拉莫斯遺憾落選西班牙26人名單。美聯社

2022卡達世界盃各國球員名單，近日陸續公布，「無敵艦隊」西班牙在稍早公布名單中，36歲老將拉莫斯（Sergio Ramos）遺憾落選，無緣個人第五屆世界盃。

拉莫斯司職中後衛，被譽為有史以來最偉大後衛之一，在西班牙足壇地位舉足輕重，目前已為西班牙國家隊征戰180場，踢進23球，過往四屆世界盃他都沒有缺席，更隨西班牙在2010世界盃拿下冠軍，上屆世界盃還是西班牙隊長，36歲的拉莫斯上周也在記者會公開表示，希望能再參與一屆世界盃，並說道：「每個人都知道為國家踢球對我的意義，我狀態很好可以上場。」未料稍早公布的26名單中，這位中後衛傳奇卻沒出現在其中，無法完成個人第五次世界盃。

當媒體詢問為何這位功勳彪炳的老將未能入選26人名單時，總教練恩里克（Luis Enrique）只表示：「我不會去評論沒有在名單上的成員，很感謝在我執教期間曾為我效力的球員，以及所有曾為國家隊奮戰，做出貢獻的隊員，但現在開始最重要的是本屆世界盃所入選的26人。」

為了加速換血，恩尼克從去年歐國盃開始就大量啟用年輕球員，本次26人名單中，有過世界盃封王經驗的，僅剩34歲的隊長布斯克茲（Sergio Busquets）。

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