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世足賽／盤點五大金靴獎熱門 英格蘭凱恩被看好能衛冕

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭隊長凱恩被看好衛冕。 法新社
英格蘭隊長凱恩被看好衛冕。 法新社

卡達世界盃即將拉開序幕，各國26人名單陸續公布，球迷除了最關注捧起大力金盃的國家，另一焦點就是誰能成為本屆進球機器拿下「金靴獎」。

目前賭盤預測賠率前5名，分別為效力於英格蘭的凱恩（Harry Kane），法甲巴黎聖日爾曼的三叉戟--阿根廷的梅西（Lionel Messi）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）與巴西的內馬爾（Neymar），以及法國另一位代表本澤馬（Karim Benzema），但每年世界盃總有驚喜出現，黑馬竄出拿下金靴也十分有機會。

目前效力於英超熱刺的凱恩，本季聯賽14場已踢入11球，為英超射手榜第二，上屆賽事中他以黑馬之姿踢進6球，榮獲金靴，並帶領英格蘭踏入至1990年來首次四強，今年29歲正處生涯巔峰的他，被外界普遍看好能夠衛冕成功，另外他也只差兩球就能追平魯尼的英格蘭國家隊進球紀錄。

法國明星前鋒姆巴佩。 法新社
法國明星前鋒姆巴佩。 法新社

巴西內馬爾。 法新社
巴西內馬爾。 法新社

年僅19歲的姆巴佩上屆賽事就踢入4球，今年成為衛冕軍第一大將，率隊挑戰2連霸，他與巴黎隊友、也是奪冠最大熱門巴西隊的第一攻擊手內馬爾，兩人本季狀況都十分火燙，法甲皆以11顆進球居射手榜前二，其中姆巴佩更在歐冠有6顆進球，向世人證明他準備好了。

阿根廷梅西。 美聯社
阿根廷梅西。 美聯社

法國新科金球獎得主本澤馬。 法新社
法國新科金球獎得主本澤馬。 法新社

至於最後一次參與世界盃的梅西除了拼下冠軍外，若能在攻擊上幫助阿根廷的話，也十分被看好能拿下今年的金靴獎。另外效力皇馬的本澤馬本季因傷休息許多場比賽，目前傷勢復原良好，這位新科金球獎得主若能保持健康，預期也是一大熱門金靴人選。

葡萄牙C羅。 蕭涵友
葡萄牙C羅。 蕭涵友

波藍隊長萊萬波多斯基。 美聯社
波藍隊長萊萬波多斯基。 美聯社

另外也能參考一些生涯有實績的球員，像是葡萄牙一哥C羅（Cristiano Ronaldo），儘管他本季聯賽表現不佳，但他在世界盃已連四屆都有進球紀錄，加上葡萄牙就是以他進攻核心，突然大爆發也不無可能；最後不能忘了本屆西甲第一神射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），若隊友能給他更多支援，或許也有機會成為金靴獎黑馬。

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