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世足賽／FIFA公布本屆總獎金超過137億台幣 冠軍可獲13.1億
國際足總公布今年世界盃足球賽獎金分配，冠軍球隊將可獲得4200萬美元(約13.146億台幣），這個數字比四年前法國奪冠3800萬美元獎金，多了400萬美元，今年總獎金為4.4億美元，約台幣137.72億，如果分配到各球員身上，平均每人較上屆增加37萬美元。另外國際足總也對參賽球員所屬球隊進行補償計劃，總數高達2億美元，上屆世足賽共計有63國416支球隊獲得補償金。
根據國際足總公布的數據，各名次分配獎金：
冠軍：4200萬美元
亞軍：3000萬美元
第三名：2700萬美元
第四名：2500萬美元
排名5至8：每支球隊1700萬美元
排名9至16：每支球隊1300萬美元
排名17至32：每支球隊900萬美元
總獎金：4.4億美元
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