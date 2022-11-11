世足賽／FIFA公布本屆總獎金超過137億台幣 冠軍可獲13.1億

本屆世界盃將是這位葡萄牙英雄羅納度（Cristiano Ronaldo）的第五度參賽，這位已經37歲的球星被外界認為這將有可能是他最後的探戈，縱使他本人並未明言何時退出國家隊，但可以確定的是他今年的目

2022-11-11 17:50