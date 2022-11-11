快訊

疑被毆打致死…嘉縣老婦陳屍住處、頭卡樓梯間欄杆 子涉嫌遭逮

前助理爆請病事假「要把薪水繳回去」 高虹安親上火線說話了

規模7.3強震襲太平洋島國東加 觸發海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／FIFA公布本屆總獎金超過137億台幣 冠軍可獲13.1億

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世足賽，冠軍球隊將可獲4200萬美元。 法新社
卡達世足賽，冠軍球隊將可獲4200萬美元。 法新社

國際足總公布今年世界盃足球賽獎金分配，冠軍球隊將可獲得4200萬美元(約13.146億台幣），這個數字比四年前法國奪冠3800萬美元獎金，多了400萬美元，今年總獎金為4.4億美元，約台幣137.72億，如果分配到各球員身上，平均每人較上屆增加37萬美元。另外國際足總也對參賽球員所屬球隊進行補償計劃，總數高達2億美元，上屆世足賽共計有63國416支球隊獲得補償金。

根據國際足總公布的數據，各名次分配獎金：

冠軍：4200萬美元

亞軍：3000萬美元

第三名：2700萬美元

第四名：2500萬美元

排名5至8：每支球隊1700萬美元

排名9至16：每支球隊1300萬美元

排名17至32：每支球隊900萬美元

總獎金：4.4億美元

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

相關新聞

世足賽懶人包／預賽八組列強大點兵 E組死亡之組最有戲

編按：世界盃足球賽即將開踢，本屆賽事首度於中東的卡達舉行，由於天候因素，這一屆賽事首度在11月進行比賽，正值歐洲各國聯賽期間，使得各國球隊在人力調度及訓練上，都有著微妙變化，也使得結果更難預期。進入會

世足賽／運彩迷注意！「烏鴉嘴」球王比利開口：巴西奪冠

卡達世界盃倒數不到10天，「森巴軍團」被視為今年奪冠大熱門，他們目標挑戰歷史最多第六冠，82歲的巴西傳奇「球王」比利（Pele）也在個人社群表示看好自家球隊封王，此番話引起球迷熱議，因為過去比利的預測

世足賽／FIFA公布本屆總獎金超過137億台幣 冠軍可獲13.1億

國際足總公布今年世界盃足球賽獎金分配，冠軍球隊將可獲得4200萬美元(約13.146億台幣），這個數字比四年前法國奪冠3800萬美元獎金，多了400萬美元，今年總獎金為4.4億美元，約台幣137.72

世足／C羅5度入選領銜一眾球星 葡萄牙26人名單出爐

本屆世界盃將是這位葡萄牙英雄羅納度（Cristiano Ronaldo）的第五度參賽，這位已經37歲的球星被外界認為這將有可能是他最後的探戈，縱使他本人並未明言何時退出國家隊，但可以確定的是他今年的目

世足賽／避免激怒卡達？丹麥訓練衣印人權標語 遭FIFA否決

本屆卡達世界盃參賽國中曾在歐國盃創下「童話」傳奇的丹麥，過去曾多次透過不同方式抗議主辦國過去罔顧人權的紀錄，而丹麥足協昨天宣布，國際足球總會已拒絕他們提出在訓練衣上印出「所有人的人權（Human Ri

世足賽／德國正選名單 2014奪冠功臣格策重披戰袍

德國今天公布2022卡達世界盃足球賽26人正選名單，7人來自德甲拜仁慕尼黑，2014巴西世足冠軍賽踢進致勝球的格策睽違5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。