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世足／C羅5度入選領銜一眾球星 葡萄牙26人名單出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙球星羅納度拚世界盃首冠。 歐新社
葡萄牙球星羅納度拚世界盃首冠。 歐新社

本屆世界盃將是這位葡萄牙英雄羅納度（Cristiano Ronaldo）的第五度參賽，這位已經37歲的球星被外界認為這將有可能是他最後的探戈，縱使他本人並未明言何時退出國家隊，但可以確定的是他今年的目標絕對還是拼生涯第一座金盃。

本屆葡萄牙可以說是兵強馬壯，今天公布26人名單由C羅領軍，搭配老將佩佩（Pepe）、費南德茲（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva）等人，將是爭取成績的最好機會，過去葡萄牙最好成績是在2006年踢入世界盃4強，但被法國擊敗，而隊史國際賽最好成績則是2016年的歐國盃冠軍。

2018年時葡萄牙在16強時翻車出局，並且這一次世界盃資格賽屈居第二是靠著附加賽才取得卡達的機票，但外界依舊看好在陣中有著強力球星羅納度坐鎮帶領老中青三代的葡萄牙能在本屆成為冠軍的佼佼者。

羅納度生涯已在世界盃賽場出賽5屆征戰17場，踢入7球，但卻還沒有拿過冠軍，這一次他與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）這兩位足壇絕代雙驕，誰能成功捧起大力金盃也被十分關注。

葡萄牙26人名單：

守門員: Diogo Costa, Rui Patricio , Jose Sa

後衛: Joao Cancelo, Diogo Dalot , Ruben Dias , Raphael Guerreiro, Nuno Mendes, Pepe, Danilo Pereira, Antonio Silva

中場: William Carvalho, Bruno Fernandes , Joao Mario, Ruben Neves , Matheus Nunes, Otavio , Joao Palhinha , Bernardo Silva, Vitinha

前鋒: Joao Felix, Ricardo Horta, Rafael Leao, Goncalo Ramos , Cristiano Ronaldo, Andre Silva

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