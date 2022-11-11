世足 ／避免激怒卡達？丹麥訓練衣印人權標語 遭FIFA否決
本屆卡達世界盃參賽國中曾在歐國盃創下「童話」傳奇的丹麥，過去曾多次透過不同方式抗議主辦國過去罔顧人權的紀錄，而丹麥足協昨天宣布，國際足球總會已拒絕他們提出在訓練衣上印出「所有人的人權（Human Rights for All）」子樣的要求，並對此感到失望。
丹麥足協會長詹森（Jakob Jensen）在受訪時有表示：「我們認為人權是普世的價值，並非政治口號，人人應當有權支持這個理念。」
國際足球總會並未對此事做出回應，但根據原先的明文規定：所有球隊裝備、球衣等物品中不能出現宗教、政治、個人標語的圖樣及文字，因此丹麥無法將「Human Rights for All」印在訓練衣上。
另外丹麥國家隊球衣贊助在9月底就宣布，本屆世界盃將透過暗色調設計細節，來對卡達進行無聲抗議，同時也會推出全黑球衣，作為對人權發聲的方式。
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