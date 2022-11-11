世足賽／德國正選名單 2014奪冠功臣格策重披戰袍

德國今天公布2022卡達世界盃足球賽26人正選名單，7人來自德甲拜仁慕尼黑，2014巴西世足冠軍賽踢進致勝球的格策睽違5年再入國家隊；17歲小將穆科科入選則令外界訝異。

綜合天空體育新聞（Sky Sports）與路透社報導，德國主帥佛利克（Hansi Flick）宣布26人正選名單，德甲多特蒙德前鋒穆科科（Youssoufa Moukoko）、20歲的英超南安普敦後衛貝拉科查普（Armel Bella-Kotchap）是「亮點小鮮肉」。

穆科科本季德甲已有6個進球，外界認為他是因主力前鋒斐納（Timo Werner）因傷無緣參賽而補上。

貝拉科查普是這次入選德國隊的4名英超選手之一，其餘3人為西漢姆聯後衛克雷爾（ThiloKehrer）、曼城中場京多安（Ilkay Gundogan）、切爾西前鋒哈斐茨（Kai Havertz）。

30歲的格策（Mario Gotze）睽違5年再披國家隊戰袍也是話題。他在2014年巴西世足冠軍戰於延長賽踢進致勝球、幫德國拿下隊史第4座世足金盃依舊為球迷津津樂道；本季在德甲返回法蘭克福後表現佳，頗有重拾當年身手之感。

多特蒙德隊長、前鋒羅伊斯（Marco Reus）與後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）兩員名將這次遭割愛，羅伊斯仍是因傷所苦。

德國正選名單如下：

門將：諾伊爾（Manuel Neuer，德甲拜仁）、特史泰根（Marc-Andre ter Stegen，西甲巴塞隆納）、特拉普（Kevin Trapp，德甲法蘭克福）。

後衛：金特（Matthias Ginter，德甲佛萊堡）、魯迪格（Antonio Ruediger，西甲皇馬）、居勒（NiklasSuele，德甲多特）、施洛特貝克（NicoSchlotterbeck，德甲多特）、克雷爾（英超西漢姆聯）、勞姆（David Raum，德甲RB萊比錫）、克洛斯特曼（Lukas Klostermann，德甲RB萊比錫）、貝拉科查普（英超南安普敦）、君特（Christian Guenter，德甲佛萊堡）。

中場：京多安（英超曼城）、霍夫曼（JonasHofmann，德甲門興）、格列茨卡（Leon Goretzka，德甲拜仁）、格納布里（Serge Gnabry，德甲拜仁）、薩內（Leroy Sane，德甲拜仁）、穆夏拉（Jamal Musiala，德甲拜仁）、基米希（JoshuaKimmich，德甲拜仁）、穆勒（Thomas Mueller，德甲拜仁）、布朗特（Julian Brandt，德甲多特）、格策（德甲法蘭克福）。

前鋒：哈斐茨（英超切爾西）、穆科科（德甲多特）、菲爾克魯格（Niklas Fuellkrug，德甲文達不來梅）、阿德耶米（Karim Adeyemi，德甲多特）。