快訊

桃園市長最新民調曝光 趙少康：年輕人不像以前支持民進黨

中國推「2025電子健康碼」：全民封控防疫新世界？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／運彩迷注意！「烏鴉嘴」球王比利開口：巴西奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有輝煌隊史與華麗陣容，陣容被視為本屆奪冠大熱門。 路透社
擁有輝煌隊史與華麗陣容，陣容被視為本屆奪冠大熱門。 路透社

卡達世界盃倒數不到10天，「森巴軍團」被視為今年奪冠大熱門，他們目標挑戰歷史最多第六冠，82歲的巴西傳奇「球王」比利（Pele）也在個人社群表示看好自家球隊封王，此番話引起球迷熱議，因為過去比利的預測都十分不準。

每屆世界盃被比利看好奪冠的球隊，該球隊最後都會黯然出局，從1994年的哥倫比亞被他看好，但最終卻在該屆世界盃小組賽墊底，2002年時看好阿根廷與法國，但兩隊於小組賽雙雙出局，2006年世界盃看好德國葡萄牙爭冠，但最終兩隊只能爭季軍。過去的預測失敗都讓比利成為每屆大賽前夕，全球球迷和參賽隊伍最害怕的人物之一。

因此比利退休後談論世界盃冠軍時就會被球迷戲稱「烏鴉嘴」、「冥燈」等稱號，比利在球員時期三度與巴西奪下世界盃冠軍，奠定他傳奇地位，本屆世界盃他表示對巴西26人名單非常有信心，並在社群提到：「上次我穿巴西球衣時，隊徽上有3顆星星，現在已有5個，我迫不及待再加上一個了。」

巴西本屆由當家明星內馬爾（Neymar）領銜出賽搭配卡塞米羅（Carlos Casemiro）赫蘇斯（Gabriel Jesus）、T.席爾瓦（Thiago Silva）及年輕的馬丁內利（Gabriel Martinelli）陣容被視為本屆奪冠大熱門，究竟學弟們能否幫傳奇學長增加一枚星星並打破過去「烏鴉嘴」魔咒也成為卡達世界盃看點之一。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／運彩迷注意！「烏鴉嘴」球王比利開口：巴西奪冠

卡達世界盃倒數不到10天，「森巴軍團」被視為今年奪冠大熱門，他們目標挑戰歷史最多第六冠，82歲的巴西傳奇「球王」比利（Pele）也在個人社群表示看好自家球隊封王，此番話引起球迷熱議，因為過去比利的預測

世足 ／避免激怒卡達？丹麥訓練衣印人權標語 遭FIFA否決

本屆卡達世界盃參賽國中曾在歐國盃創下「童話」傳奇的丹麥，過去曾多次透過不同方式抗議主辦國過去罔顧人權的紀錄，而丹麥足協昨天宣布，國際足球總會已拒絕他們提出在訓練衣上印出「所有人的人權（Human Ri

世足賽／德國正選名單 2014奪冠功臣格策重披戰袍

德國今天公布2022卡達世界盃足球賽26人正選名單，7人來自德甲拜仁慕尼黑，2014巴西世足冠軍賽踢進致勝球的格策睽違5...

世足賽／巴西想奪冠 得激發100%內馬爾

世界盃足球賽又要來了，朋友間總會聊到，「你看好誰奪冠啊？」回答「巴西」是個安全又不失格調的答案。因為巴西不僅球星眾多、擁...

世足賽／英格蘭足球教頭：卡達違反人權 英球員不會沈默

卡達世界盃足球賽20日將登場，英格蘭球隊總教練邵斯蓋特表示，雖然國際足球總會（FIFA）訴求大家專注於賽事，但對於卡達違...

世足賽／美國隊搶頭香 飛抵主辦國卡達備戰

2022卡達世界盃足球賽10天後登場，美國代表隊球員今天搶頭香，成了第一批抵達主辦國卡達的隊伍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。