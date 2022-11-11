世足賽／運彩迷注意！「烏鴉嘴」球王比利開口：巴西奪冠

卡達世界盃倒數不到10天，「森巴軍團」被視為今年奪冠大熱門，他們目標挑戰歷史最多第六冠，82歲的巴西傳奇「球王」比利（Pele）也在個人社群表示看好自家球隊封王，此番話引起球迷熱議，因為過去比利的預測都十分不準。

每屆世界盃被比利看好奪冠的球隊，該球隊最後都會黯然出局，從1994年的哥倫比亞被他看好，但最終卻在該屆世界盃小組賽墊底，2002年時看好阿根廷與法國，但兩隊於小組賽雙雙出局，2006年世界盃看好德國葡萄牙爭冠，但最終兩隊只能爭季軍。過去的預測失敗都讓比利成為每屆大賽前夕，全球球迷和參賽隊伍最害怕的人物之一。

因此比利退休後談論世界盃冠軍時就會被球迷戲稱「烏鴉嘴」、「冥燈」等稱號，比利在球員時期三度與巴西奪下世界盃冠軍，奠定他傳奇地位，本屆世界盃他表示對巴西26人名單非常有信心，並在社群提到：「上次我穿巴西球衣時，隊徽上有3顆星星，現在已有5個，我迫不及待再加上一個了。」

São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa Seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente. pic.twitter.com/Ex2qhQVveJ — Pelé (@Pele) November 10, 2022

巴西本屆由當家明星內馬爾（Neymar）領銜出賽搭配卡塞米羅（Carlos Casemiro）赫蘇斯（Gabriel Jesus）、T.席爾瓦（Thiago Silva）及年輕的馬丁內利（Gabriel Martinelli）陣容被視為本屆奪冠大熱門，究竟學弟們能否幫傳奇學長增加一枚星星並打破過去「烏鴉嘴」魔咒也成為卡達世界盃看點之一。