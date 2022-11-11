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世足賽／英格蘭足球教頭：卡達違反人權 英球員不會沈默

中央社／ 英國特倫河畔伯頓10日綜合外電報導
世足賽英格蘭隊教頭邵斯蓋特。 美聯社
世足賽英格蘭隊教頭邵斯蓋特。 美聯社

卡達世界盃足球賽20日將登場，英格蘭球隊總教練邵斯蓋特表示，雖然國際足球總會（FIFA）訴求大家專注於賽事，但對於卡達違反人權一事，他的球隊不會退怯噤聲。

法新社報導，卡達對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）和女權方面的紀錄，以及對外國勞工的待遇成為焦點，這些勞工幫助建造8座體育館以舉辦這場盛大的足球賽事。

一名世界盃大使本週發言引發眾怒，他說同性戀是「心靈上的缺損」。同性戀在海灣國家卡達是非法的。

邵斯蓋特（Gareth Southgate）提到今年稍早在歐洲女子足球錦標賽（European Championship），同性戀球員對英格蘭隊獲勝的影響。他同時堅稱，若LGBTQ球迷在比賽期間成為被攻擊目標，他的球隊將會站出來。

邵斯蓋特今天說明26名球員的參賽陣容時表示：「關於LGBTQ圈，我們贊成包容，我們對此非常堅定。」

他說：「如果不是LGBTQ圈的力量，我們就不會成為歐洲女子足球錦標賽的冠軍。這對我們來說非常、非常重要。」

FIFA上週致函參賽國，要求球隊應「專注於足球」賽事，別再「散布道德訓言」。

在邵斯蓋特的領導下，英格蘭球隊一直對反對種族主義採取強硬立場。

暱稱為「三獅軍團」（Three Lions）的英格蘭足球隊，在2020年歐洲盃比賽開始時，不顧自家球迷的噓聲，以單膝跪地方式來表達反對種族歧視。

邵斯蓋特表示，他們「極不可能」在比賽期間避免談論非體育的問題。

「我們也希望專注在足球賽事上…這是大家一生都在努力的事情，所以不希望賽事被目前正在發生的其他事情影響。但我們體認到，我們身處於這種情況下，就必須面對處理。」

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