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世足賽／美國隊搶頭香 飛抵主辦國卡達備戰
2022卡達世界盃足球賽10天後登場，美國代表隊球員今天搶頭香，成了第一批抵達主辦國卡達的隊伍。
法新社報導，美國隊8年來首度踢進世足會內賽，29日將出戰伊朗隊，屆時會是最具政治色彩的比賽之一。
法新社攝影記者在機場表示，多名美國隊球員從紐約搭乘卡達航空（Qatar Airways）班機，這架班機是率先使用今天啟用的哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）新區域的班機之一。
包括隊長普里希赫（Christian Pulisic）在內26名成員組成的美國隊陣容裡有許多人常駐歐洲，本週末在歐洲仍有聯賽要踢。
美國隊21日將在B組出戰威爾斯隊，隨後於25日挑戰英格蘭隊，接下來將和伊朗隊廝殺。由於美國與伊朗的政治對立，這場「美伊大戰」成了杜哈門票最搶手的比賽之一。
美國隊過去11度踢進世界盃舞台，1930年在首屆世足拿下季軍，1950年在世足賽以1比0踢走英格蘭隊的那場比賽舉世聞名，2002年再踢進8強。
美國隊從1990年到2014年都踢進世足會內賽，不過2018年未能晉級32強、前往俄羅斯參賽。
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