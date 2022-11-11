世足球星／第一次世界盃征程在34歲－奥多伊

每個足球員都有自己逐夢的軌跡，也一定都會希望世界盃是途中的停靠站，為自己的國家、血統揮灑熱血。

當然，不是所有人都是備受矚目的球星、對世界盃滿是大放異彩的盼望，小人物也有屬於自己的故事，有自己的方式在世界盃留下足跡。

34歲的奥多伊(Denis Odoi)，出生比利時的魯汶，現在效力於比甲的布魯日。比較鮮為人知的是，奥多伊曾經在2011年、自己23歲的那年入選過比利時國家隊。

奥多伊(右)目前效力於比甲的布魯日隊。 歐新社資料照片

當時除了數字隊時期的隊友Romelu Lukaku和Toby Alderweireld，其他黃金一代如De Bruyne、Eden Hazard等人都已經在隊，奥多伊還碰巧遇上了現在的頂頭上司、布魯日的主帥霍伊肯斯(Carl Hoefkens)。

可能讓奥多伊沒想到的是，那次不僅僅是短暫重返的霍伊肯斯最後一次入選，也是和比利時成年隊初次相遇的自己、最後一次見到那件球衣。

山不轉路轉，因為先前的出場紀錄只是友誼賽，奥多伊還能重新選擇自己國際賽的歸屬。最終在今年，奥多伊選擇了另外一條原本未必想走的路，代表父親的國家迦納出征世界盃。

奥多伊曾經公開談論過和父親疏遠的關係，在描述當中，奥多伊12歲的時候父母離異，過後就在沒有父親形象的家中長大，而父親投機取巧的生活方式，也讓兩人進一步斷開了聯繫。

「比如，當我成為一名職業球員並在安德萊赫特賺了不少錢後，他開口閉口都是向我要錢。」

如同奥多伊過去承認的，相比之下他當然更像比利時人，只是在比利時國家隊關閉了大門後，漸漸的，也勾起了他探索迦納血統的念想。

「你自然會有好奇心，因為你知道自己的一部分來自非洲。」

但從念想到實踐，這條國籍轉換的道路奥多伊耗時將近四年才走完，差一點就要趕不上世界盃。

「上一屆非洲盃我沒有被徵召，所以我以為一切都結束了。我說，也許我太老了，也許他們不想要我。但後來發現，原來是我的文件沒有全部完成。」

最終，在迦納為爭奪世界盃門票，即將和奈及利亞展開兩回合殊死戰的前夕，奥多伊接到了主帥阿杜(Otto Addo)的電話。阿杜表示95%的文書工作已經完成，並補充說如果一切順利，他將被徵召入選。

「我當時想，好吧，如果它完成了，那麼我會來。」

在迦納的預想陣容中，右邊後衛的位置還有年僅22歲、來自法甲克萊蒙的賽義杜(Alidu Seidu)，奥多伊不是一定能在世界盃謀得先發機會。