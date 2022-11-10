快訊

又是網軍？館長公司被查稅求饒 綠營側翼認：我檢舉的

大學再增104系不採計學測英文 李家同提一關鍵評「教育悲哀」

世足賽／南韓主教練證實 孫興慜將入選世足代表隊

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
日前受傷的孫興慜將入選南韓世足代表隊。 美聯社
日前受傷的孫興慜將入選南韓世足代表隊。 美聯社

南韓國家隊主教練班托（Paulo Bento）今天表示，受傷的韓國前鋒球星孫興慜「當然」會入選出征卡達的世界盃足球賽代表隊，但不確定身為隊長的孫興慜能否在第一場比賽上場。

英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）9天前以2比1擊敗法甲馬賽（Marseille），歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強門票到手，但孫興慜上半場因傷被迫退場。孫興慜的左眼周圍骨裂，成功接受手術治療。

孫興慜今天在Instagram寫道：「在世界盃代表自己的國家參賽，是許多小孩長大成人的夢想，我的夢想也是如此。我不會錯過這次的世界盃。」

「我等不及代表我們美麗的國家出賽，晚些時候見。」

班托消除外界認為孫興慜不會入選國家隊的疑慮，他告訴記者，「他當然會入選」。

南韓隊本屆世足小組賽被分在H組，與葡萄牙、迦納、烏拉圭同組。目前距離24日首戰對上烏拉圭僅剩兩週。

不過，班托也表示，需要給孫興慜充分時間盡可能休養。「至於其他方面，我們會再考量，會每天分析情況。讓他入隊吧。我們有時間做出正確、對所有人最好的決定。」

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

延伸閱讀

韓國美食之都「江陵」代表美食出爐！「它」奪冠實至名歸，走訪韓劇拍攝地＋海邊品咖啡

北京「彈窗」返家無期 有人從廣州繞經韓國曲線成行

世足賽／左眼剛動完手術 孫興慜IG證實可替韓國出征

世足賽／孫興慜術後應能趕上世足 熱刺教頭有信心

相關新聞

世足賽／左眼剛動完手術 孫興慜IG證實可替韓國出征

英超托登罕熱刺的韓國前鋒孫興慜月初剛動完手術，固定左眼眼窩骨裂傷勢之後，他今天證實可以為國出征，參加2022卡達世界盃足...

世足賽／南韓主教練證實 孫興慜將入選世足代表隊

南韓國家隊主教練班托（Paulo Bento）今天表示，受傷的韓國前鋒球星孫興慜「當然」會入選出征卡達的世界盃足球賽代表...

世足賽／各國名單公布 那一支國家隊陣容最昂貴？答案出爐

隨著即將開打的世界盃足球賽各國名單公布，西班牙媒體計算出各隊陣容中，最昂貴的一支球隊是英格蘭，球員身價加起來為13.5億歐元(約420億台幣）。 「三獅軍團」英格蘭擁有多名身價高達8000萬歐元

世足賽／本澤馬、姆巴佩領銜法國名單 36歲吉魯拚紀錄

將在今年世足賽挑戰2連霸的「高盧雄雞」法國隊，在今天公布本屆賽事球員名單，由今年拿下金球獎的本澤馬（Karim Benz...

世足賽／倒數10天 傷兵多、爭議不斷

世界盃足球賽進入最後10天倒數，儘管被喻為史上最貴世足賽，但本屆賽事還未開踢就已爭議不斷，包括前國際足總主席布拉特近日受...

世足賽／梅西將迎來生涯首冠？EA預測過去連三屆命中

世界盃足球賽月底將在卡達開戰，電玩大廠《EA Sports》日前用自家遊戲《FIFA 23》模擬預測今年世足賽阿根廷會在決賽擊敗巴西，由梅西帶領阿根廷獲得本屆冠軍，而這間公司已經連續三屆都預測成功。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。