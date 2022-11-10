世足賽／各國名單公布 那一支國家隊陣容最昂貴？答案出爐

隨著即將開打的世界盃足球賽各國名單公布，西班牙媒體計算出各隊陣容中，最昂貴的一支球隊是英格蘭，球員身價加起來為13.5億歐元(約420億台幣）。

「三獅軍團」英格蘭擁有多名身價高達8000萬歐元(約25.25億台幣)的球員，包括有凱恩(Harry Kane)、福登(Phil Foden)、桑喬(Jadon Sancho)等球星，使得他們總身價達13.5億元，居會內賽32隊之冠。

其次陣容最昂貴的球隊是法國隊，擁有像是姆巴佩(Kylian Mbappe)、安昆庫(Christopher Nkunku)、瓦拉內(Raphael Varane)、柯曼(Kingsley Coman)和孔德(Jules Kounde)，以這些明星級球員來確保他們衛冕冠軍大業。

2022年世界盃球隊陣容最最貴球隊排名：