聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／各國名單公布 那一支國家隊陣容最昂貴？答案出爐
隨著即將開打的世界盃足球賽各國名單公布，西班牙媒體計算出各隊陣容中，最昂貴的一支球隊是英格蘭，球員身價加起來為13.5億歐元(約420億台幣）。
「三獅軍團」英格蘭擁有多名身價高達8000萬歐元(約25.25億台幣)的球員，包括有凱恩(Harry Kane)、福登(Phil Foden)、桑喬(Jadon Sancho)等球星，使得他們總身價達13.5億元，居會內賽32隊之冠。
其次陣容最昂貴的球隊是法國隊，擁有像是姆巴佩(Kylian Mbappe)、安昆庫(Christopher Nkunku)、瓦拉內(Raphael Varane)、柯曼(Kingsley Coman)和孔德(Jules Kounde)，以這些明星級球員來確保他們衛冕冠軍大業。
2022年世界盃球隊陣容最最貴球隊排名：
1.英格蘭 13.5億
2.法國 11.385億
3.巴西 10.64億
4.西班牙 10.31億
5.德國 10.205億
6.葡萄牙 9.385億
7.阿根廷 7.645億
*歐元計價，資料來源西班牙馬卡報
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言