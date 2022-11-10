世足賽／左眼剛動完手術 孫興慜IG證實可替韓國出征

英超托登罕熱刺的韓國前鋒孫興慜月初剛動完手術，固定左眼眼窩骨裂傷勢之後，他今天證實可以為國出征，參加2022卡達世界盃足球賽。

英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）上週與法甲馬賽（Olympique de Marseille）在歐洲冠軍聯賽（Champions League）碰頭時，30歲的孫興慜與馬賽的姆貝巴（Chancel Mbemba）在空中相撞，在場上接受治療一段時間後遭替換下場，一跛一跛走進更衣室隧道。托登罕熱刺終場以2比1勝出。

孫興慜在照片分享平台Instagram上寫道：「在世界盃代表自己的國家參賽，是許多小孩長大成人的夢想，我的夢想也是如此。我不會錯過這次的世界盃。」

「我等不及代表我們美麗的國家出賽，晚些時候見。」

卡達世界盃將於不到3週後開踢，韓國把希望都放在隊長孫興慜身上，他為國家隊出賽104場，一共攻進35球。

韓國隊本屆世足被分在H組，與葡萄牙、迦納、烏拉圭同組，24日首戰將對上烏拉圭。