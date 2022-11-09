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世足賽／梅西將迎來生涯首冠？EA預測過去連三屆命中

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球星梅西。 路透
阿根廷球星梅西。 路透

世界盃足球賽月底將在卡達開戰，電玩大廠《EA Sports》日前用自家遊戲《FIFA 23》模擬預測今年世足賽阿根廷會在決賽擊敗巴西，由梅西帶領阿根廷獲得本屆冠軍，而這間公司已經連續三屆都預測成功。

梅西（Lionel Messi）賽前就表示此屆卡達將會是最後一屆世界盃，但在他生涯中尚未拿過世界盃的冠軍，但在這次《EA Sports》的預測中，梅西會帶領阿根廷會在C組和波蘭一起脫穎而出，最後在決賽擊敗巴西，拿下冠軍。目前阿根廷跟國際足聯排名第一的巴西在世界盃碰頭過。

《EA Sports》過去成功預測2010年西班牙奪冠、2014年德國以及2018年法國，連續三屆都成功預測中，雖然這幾個國家都是常勝軍，不足為奇，不過這次的預測還是讓阿根廷有個好兆頭。

世足彩蛋 卡達世足

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