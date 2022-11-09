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世足賽／前主席出面爆料 稱卡達不該辦世足

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前足總主席布拉特8日爆料，當初就不贊成爭議很多的卡達舉辦世足。（Photo by Marcello Casal Jr. ABr on Wikimedia Commons）
前足總主席布拉特8日爆料，當初就不贊成爭議很多的卡達舉辦世足。（Photo by Marcello Casal Jr. ABr on Wikimedia Commons）

本屆世足主辦國卡達的國土太小、人權紀錄不佳，被批不適合辦世足？前世界盃足球賽（FIFA）會長布拉特8日在節目上爆料，當初並不支持卡達舉辦世足，是抵不住內部壓力才屈服的，但布拉特自己在任期中也有濫權、貪汙的爭議。不過卡達在舉辦世足時，確實因境內移工、友善族群不當對待等議題，引發人權團體批評。

前會長也有爭議

根據《英國廣播公司》報導，86歲的布拉特受訪時表示，當初國際足總將世界盃辦在卡達的決策是錯誤的，卡達國家規模太小（288萬人），難承接舉辦世足的人潮；他當時雖然是會長，且票是投給美國的，但在內部委員會決議下，卡達仍以14比8的票數打敗美國，取得2022年世界盃的主辦權。

他也指控時任副會長普拉蒂尼唆使他的人馬將票投給卡達。另外，對於當初外界批評未將卡達不良人權紀錄納入評選標準，布拉特則辯說後來就有加入相關考量。但布拉特自己也是極具爭議的人物，於2015年被國際足總道德委員會裁定濫用職權，被罰禁止參與任何足球有關的活動8年。

卡達人權紀錄堪憂

但後來經過爭取禁令減少為6年，但由於違反FIFA有關道德相關守則，因此他又收到禁令將禁止參加活動到2028年。FIFA官方最近也呼籲各國球隊專心在賽場上，不要管當初卡達如何獲得主辦權的相關爭議，引發人權觀察、國際特赦組織與LGBTQ+相關團體的不滿。

包括英國、威爾斯足球總會等10個歐洲國家的足球總會，都對FIFA的裁示不滿的強調，人權是普世價值，不應該有所分別。再者，由於同性戀與與推廣同性戀目前在卡達仍屬犯罪行為，加上國際特赦組織指出，自2010年至今有上萬名移工面對被虐待、操勞過度的狀況。凡此爭議都讓國際的人權團體認為，該國並不適合作為世足東道主。

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