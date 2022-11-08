世足／阿根廷球迷騎單車破萬里 只為到卡達力挺梅西！

近代最偉大的足球員之一，阿根廷國腳梅西（Lionel Messi）近期宣布本屆卡達世界盃將是他生涯的最後一場世足，距離開幕還有12天，阿根廷已有球迷組團騎自行車，橫跨非洲等國後，終於在今天抵達卡達，不願錯過這位傳奇在世足場上的「最後一舞」。

阿根廷國家隊過去曾在1978及1986兩度捧起大力金盃，而在進入梅西世代後儘管闖入淘汰賽，但最好成績僅在2014取得亞軍，生涯幾乎拿過所有榮耀的梅西，目前就是獨缺世界盃冠軍，35歲的他也表示這次就是最後一舞，未來不會再參賽，因此能否奪冠可說是萬眾矚目。

熱血的阿根廷球迷也為梅西的最後一屆世界盃做足準備，成為第一批到達卡達當地的加油團，其中有一群自行車手從6個月前開始橫跨非洲、中東各個國家，騎了10500公里到達卡達，成員之一布蘭科（Leandro Blanco）提到：「能堅持我們這一路，背後的夢想就是在12/18目睹梅西一捧金盃。」